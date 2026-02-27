Choque entre dos camiones en la Ruta 5 Norte deja un fallecido y una máquina incendiada

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 27 de febrero dejó a un conductor fallecido en la Ruta 5 Norte, en la región de Coquimbo.

El hecho se registró en el kilómetro 380, en el sector de Oruro, comuna de Ovalle, cuando un camión que transportaba cemento y circulaba en dirección sur impactó por alcance a otro vehículo de carga que se encontraba estacionado en la vía.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, tras la colisión el camión que trasladaba cemento se incendió, generando el fallecimiento de su conductor en el lugar.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos de emergencia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Ovalle, quienes realizaron maniobras para extinguir el fuego y evitar que las llamas se propagaran en la Ruta 5 Norte.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el choque entre ambos camiones.

Finalmente, el cuerpo del conductor fue trasladado al Servicio Médico Legal de Ovalle para los procedimientos correspondientes.