Desempleo sube a 8,3%, impulsado por aumento de la fuerza de trabajo

El informe también señala que las tasas de participación y ocupación alcanzaron 62,4% y 57,2%, respectivamente, con alzas de 0,3 y 0,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, el organismo consignó que la población fuera de la fuerza de trabajo no registró variación, debido al aumento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y la disminución de los inactivos habituales (-1,0%).

En el desglose por sexo, en el caso de las mujeres la tasa de desocupación llegó a 8,7%, con una caída de 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Esto ocurrió porque la fuerza de trabajo femenina creció 2,2%, mientras que las ocupadas aumentaron 2,7%, y las desocupadas disminuyeron 3,3%, incididas por la baja de las cesantes (-4,8%). En paralelo, las tasas de participación y ocupación femenina se ubicaron en 53,4% y 48,7%, respectivamente.

En el caso de los hombres, la desocupación alcanzó 8,0%, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año. El reporte explica que este resultado se produjo por el incremento de 0,9% de la fuerza de trabajo y la nula variación en el número de ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 12,6%, impulsados por los cesantes (10,4%) y quienes buscan trabajo por primera vez (32,3%).

Respecto del empleo total, el organismo señaló que “la estimación del total de personas ocupadas creció 1,2%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,7%), debido a que los hombres no registraron variación”. Por sectores económicos, el aumento de ocupados estuvo influido por servicios administrativos y de apoyo (20,2%), actividades de salud (5,0%), alojamiento y servicios de comidas (7,7%) e industria manufacturera (4,0%).

El informe también advierte un aumento de la informalidad. Según el organismo, la tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses. En ese período, las personas ocupadas informales crecieron 3,2%, impulsadas principalmente por servicios administrativos y de apoyo (17,0%) y alojamiento y servicios de comidas (13,0%).

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 9,0% en el mismo trimestre móvil, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. El organismo indicó que este resultado se explica por el crecimiento de la fuerza de trabajo (0,9%), superior al aumento de las personas ocupadas (0,6%), mientras que los desocupados se expandieron 4,2%, principalmente por quienes buscan trabajo por primera vez (65,2%).