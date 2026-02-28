Gobierno condena ataque contra Irán y advierte escalada regional e internacional de violencia

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y condenó los ataques perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán, así como la posterior respuesta del régimen iraní contra territorio israelí y países del Golfo. Mediante un comunicado oficial de Cancillería, el Ejecutivo advirtió que “estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”.

La ofensiva conjunta, registrada durante esta jornada de sábado, tiene por objetivo acabar con el plan nuclear del país persa. Tras las acciones militares de gran escala contra objetivos estratégicos en Irán, Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones hacia Israel y zonas del Golfo Pérsico.

Desde el Gobierno hicieron un llamado a “detener la violencia, asegurar la protección de la población civil” y reiteraron su firme compromiso con la no proliferación nuclear.

En la declaración oficial, Chile reafirmó “su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil”.

Cancillería informó que el Gobierno se mantiene en contacto permanente con las embajadas y consulados en la región, “a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona”.