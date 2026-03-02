Llegan al país 34 chilenos deportados desde EEUU: total durante gobierno de Trump llega a 354

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este lunes la llegada al país de 34 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos, en un vuelo chárter que aterrizó el sábado 28 de febrero. Con este arribo, el total de connacionales retornados bajo esta modalidad durante la administración del presidente Donald Trump alcanza a 354 personas.

Según detalló la autoridad, del grupo recientemente llegado 23 son hombres y 11 mujeres. “Al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”, precisó.

Elizalde explicó que, al igual que en los vuelos anteriores, el proceso fue coordinado por distintas instituciones del Estado. “Se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”, indicó, mencionando el trabajo conjunto de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, además de la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades.

Desde mayo de 2025 han aterrizado en Santiago distintos vuelos con ciudadanos expulsados desde Estados Unidos. El total acumulado es de 354 personas, de las cuales 283 son hombres y 71 mujeres.

El ministro sostuvo que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Chile, sino que se aplica a todos los países”. Asimismo, afirmó que, en caso de concretarse nuevos vuelos, “seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.