Analista Marcelo Mella: Kast llega a reunión con Trump con “señal de ruptura respecto al Gobierno”

El analista político y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, aseguró que el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast responde a un diseño político del líder republicano.

En entrevista con el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico sostuvo que la controversia generada tras la breve reunión entre ambos mandatarios debe entenderse dentro de una estrategia más amplia vinculada al posicionamiento internacional del próximo gobierno.

“Creo que hay, en lo fundamental, un diseño, porque si tú consideras que buena parte de las reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes estaba en desarrollo o ya se habían hecho, entonces esta petición de Kast de tener una última reunión (…) hay que entenderlo también como una construcción de un hecho político”, señaló.

En ese contexto, el académico vinculó la controversia con el escenario internacional y la próxima participación de Kast en la conferencia “Shield of the Americas”, donde se espera la presencia del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Me parece que es evidente (…) que el gran interés de José Antonio Kast es llegar a la reunión del “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) con Donald Trump con una ruptura, con una señal de ruptura respecto al gobierno saliente”, afirmó.

Mella sostuvo que esa señal también implica un posicionamiento geopolítico. “Es un alineamiento completo respecto del concepto geopolítico que tiene hoy día el gobierno norteamericano de zonas de influencia, donde América, en su totalidad, cae bajo el poder económico, militar, político, estratégico de Estados Unidos”, indicó.

El analista agregó que el conflicto también se produce en el marco de la polémica por el cable submarino con China, un tema que —según dijo— era conocido dentro del ámbito diplomático. “Nadie que esté medianamente informado desconoce que el cable chino siempre ha sido motivo de presiones por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

Respecto de las consecuencias políticas, Mella estimó que la estrategia podría generar beneficios inmediatos para el mandatario electo, aunque advirtió riesgos posteriores.

“Kast gana en el corto plazo con esto, y se puede entender la lógica del diseño, pero arriesga muchísimo en el mediano y largo plazo”, afirmó.

En esa línea, también advirtió sobre el escenario político que enfrentará el próximo gobierno. “Las personas se engañan con el resultado de segunda vuelta, pero Kast salió elegido con un apoyo porcentual de primera vuelta equivalente al del presidente Boric, por lo tanto son presidentes de minoría en términos de voto popular”, señaló.