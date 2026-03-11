El último arribo del Presidente Boric a La Moneda: jefe de guardia le deseó “éxito”

El Presidente Gabriel Boric llegó al Palacio de La Moneda acompañado de su pareja, Paula Carrasco, en una de sus últimas actividades como Mandatario antes del cambio de mando.

Al ingresar a la sede de Gobierno, recibió los honores de la guardia del palacio y se despidió de los funcionarios de Carabineros que lo escoltaron.

En el lugar, el jefe de la guardia le deseó “éxito en sus futuras responsabilidades”, a lo que Boric respondió: “Es un orgullo trabajar con ustedes, muy honrado”.

Posteriormente, el Presidente se acercó entre aplausos a funcionarios de su Gobierno para saludarlos.