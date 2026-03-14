Presidente Kast advierte: para la “Reconstrucción Nacional”, tomarán “medidas a veces impopulares”

El Presidente José Antonio Kast aseguró que para que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que busca impulsar la reactivación económica y abordar el escenario fiscal del país, tenga éxito, a veces tendrán que tomar “medidas impopulares”.

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó el estado de la economía al inicio de su mandato. “En Chile se rompió la economía, literalmente se rompió; el crecimiento se estancó y ustedes acá en la región han sufrido el dolor del desempleo”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que el país enfrenta un deterioro en las finanzas públicas. “De los últimos 18 años, en 16 Chile ha tenido un déficit. En 2008 nuestra deuda equivalente al PIB era de un 5% y hoy día es del 42%”, señaló.

En ese contexto, Kast advirtió que el plan económico del gobierno implicará decisiones complejas. “Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares”, indicó.

El presidente agregó que algunas de estas medidas podrían generar cuestionamientos en un inicio. “Al principio alguien va a decir ‘me quitaron esto’, pero se lo quitaron porque alguien le mintió, alguien le dijo que tenía todos los recursos”, sostuvo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz respaldó esto: “Estamos enfrentando una situación internacional compleja y mucha gente va a requerir ayuda. Hoy día con el puro sistema que tenemos de estabilización de precio del petróleo quiero decirles que se gastan o se dejan de recaudar 50 millones de dólares por semana. Y si el peso del petróleo sigue subiendo, se van a gastar 300 millones de dólares por semana. O sea, en una semana y media se paga toda la reconstrucción que hemos estimado cuesta 400 millones”.

“Hay que tomar decisiones difíciles y vamos hablar con franqueza. Esta es la realidad, acá está, y está siempre y va a estar siempre con los más necesitados”, agregó Quiroz.

Críticas a la gestión anterior

El Mandatario, por su parte, criticó la gestión de la administración anterior y el debate político que se dio en torno a cambios estructurales en el país. “Aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país”, afirmó.

El proyecto corresponde a un borrador que contempla 40 medidas orientadas a la reconstrucción física, económica e institucional.

Entre las iniciativas incluidas se encuentra la eliminación transitoria del IVA por 12 meses para la compra de primeras viviendas, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y un subsidio destinado a proteger el empleo formal.

La propuesta también considera la agilización de permisos ambientales y sectoriales y ajustes en materias fiscales, entre ellas cambios al sistema de gratuidad universitaria.