Presidente Kast debuta con aprobación de 47,5% en Pulso Ciudadano: en 2022, Boric tuvo 1 punto menos

La encuesta Pulso Ciudadano dio a conocer este domingo los resultados de su medición correspondiente a la primera quincena de marzo, en la que se evaluaron los primeros días de José Antonio Kast como Presidente de la República.

El sondeo, realizado entre el 12 y el 13 de marzo, muestra que el mandatario registra un 47,5% de aprobación.

En tanto, un 26,3% desaprueba su gestión y un 26,2% declara no saber cómo evaluarlo.

La medición también comparó estos resultados con el inicio del mandato del expresidente Gabriel Boric en 2022.

En ese entonces, Boric comenzó su gobierno con un 46,5% de aprobación, un 26,1% de desaprobación y un 27,4% que no sabía cómo evaluarlo.

El estudio también midió la percepción sobre el gabinete del nuevo gobierno.

En ese caso, los ministros debutan con un 36,5% de aprobación y un 30,5% de desaprobación.

Comparativamente, el equipo ministerial del gobierno de Boric inició con un 37,5% de aprobación y un 35% de desaprobación en el mismo periodo de medición.

En cuanto al nivel de conocimiento de los ministros, la encuesta muestra que la ministra del Deporte, Natalia Duco, lidera con un 64,8%.

En segundo lugar aparece la ministra de Energía, Ximena Rincón, con 63%, mientras que en tercer lugar se ubica la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, con 38,3%.

La encuesta también consultó a la ciudadanía sobre el concepto de “gobierno de emergencia” impulsado por el Ejecutivo.

Un 44,7% de los encuestados señaló estar muy de acuerdo o de acuerdo con la idea, mientras que un 28,8% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 26,5% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Respecto a los principales problemas del país, los encuestados mencionaron en primer lugar la delincuencia, con un 45,3%.

Le siguen inmigración con 26,1%, narcotráfico con 24,1% y salud con 20,9%.