María José Naudon y desafío del Presidente Kast: lograr equilibrio entre “lo efectivo y efectista”

La decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), María José Naudon, analizó las primeras medidas del Presidente José Antonio Kast y advirtió que el principal desafío de su administración será equilibrar decisiones de impacto inmediato con políticas públicas de largo plazo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica señaló que los gobiernos que comienzan con altas expectativas enfrentan una tensión entre mostrar resultados rápidos y avanzar en reformas más estructurales. “El gran desafío será lograr un cierto equilibrio entre lo efectivo y lo efectista”, afirmó.

Naudon explicó que las medidas efectivas suelen requerir procesos más largos dentro del Estado. “Lo efectivo requiere un trabajo general más profundo, legislativo más lento. Nosotros sabemos que el Estado no se mueve a las velocidades que uno quisiera”, sostuvo.

Según la académica, las grandes políticas públicas necesitan tiempo para ser diseñadas, discutidas y corregidas. “Las grandes políticas requieren tiempo, requieren ser pensadas, discutidas y corregidas”, señaló.

Al mismo tiempo, indicó que los gobiernos también necesitan implementar medidas que permitan a la ciudadanía percibir cambios concretos en el corto plazo. “Hay que ir equilibrando con ciertas medidas que permitan a la ciudadanía percibir concretamente que está cambiando la mano”, planteó.

Naudon explicó que ese equilibrio suele sostenerse durante los primeros meses de una administración. “La luna de miel es aquel período en el que el equilibrio entre lo efectivo y lo efectista es tolerable para la ciudadanía”, afirmó.

La decana también advirtió que uno de los desafíos políticos del nuevo gobierno será mantener su identidad sin responder únicamente a las presiones de su propio sector político. “Aquí hay siempre una pulsión de todos los gobiernos de responderle a su barra brava”, señaló.

A su juicio, ese tipo de tensiones internas también pueden influir en la orientación del Ejecutivo.

Finalmente, Naudon sostuvo que el éxito de un gobierno suele evaluarse en función de su continuidad política. “El gran éxito de este gobierno lo vamos a ver en si le entrega la banda presidencial a alguien de su sector o si se la vuelve a entregar a la izquierda”, afirmó.

En esa línea, concluyó que el concepto de “gobierno de emergencia” puede ser una parte de la estrategia política del Ejecutivo, pero no es suficiente por sí solo. “El gobierno de emergencia es importante, pero no es suficiente”, cerró.