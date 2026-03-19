Gobierno y líderes oficialistas del Congreso coordinan reforma al Mepco: ingresaría lunes o martes

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves en el Palacio de La Moneda una reunión con las máximas autoridades del Congreso, pertenecientes al oficialismo, para abordar las prioridades legislativas del Ejecutivo, con foco en el impacto del alza de los combustibles.

En la cita participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), en un encuentro que se extendió por cerca de dos horas.

Reforma urgente al Mepco

Tras la reunión, Núñez confirmó que el proyecto para reformular el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) será ingresado al Congreso entre el lunes y martes de la próxima semana.

Según detalló, la iniciativa debería avanzar rápidamente en su tramitación, con la expectativa de que el miércoles ya esté siendo discutida en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Cuando se gobierna hay que tomar decisiones. Hoy tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible lo más sentido para la ciudadanía”, señaló la senadora.

Impacto del conflicto internacional

El Ejecutivo busca ajustar el mecanismo ante el alza de los precios internacionales del petróleo, en un escenario marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha tensionado los mercados energéticos.

Núñez enfatizó que la prioridad está en contener el impacto en el costo de vida, especialmente en el transporte público y en combustibles de uso doméstico como la parafina. “Tenemos que actuar de manera responsable, entendiendo que son consecuencias las que hoy día estamos viviendo”, afirmó.

La presidenta del Senado también respondió a críticas desde la oposición, instando a no entrabar la tramitación por razones ideológicas. “La legislación en esta materia no puede detenerse en cuestiones ideológicas o en cómo le produzco un gallito al gobierno”, sostuvo.

En esa línea, llamó a actuar con “altura de miras” para avanzar con rapidez en la aprobación del proyecto.

Mepco bajo presión

Por su parte, Alessandri advirtió que el actual diseño del Mepco resulta insuficiente frente a escenarios de crisis internacionales de gran magnitud. “El Mepco sirve para los vaivenes normales del mercado del petróleo, pero no es suficiente para una guerra entre Estados Unidos e Irán”, señaló.

El diputado aseguró que el Congreso revisará el proyecto en detalle, con el objetivo de minimizar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

“Vamos a preocuparnos primero de que este costo afecte lo menos posible a los chilenos”, agregó.