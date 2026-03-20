Tres niños y adolescentes asesinados esta semana: Defensoría exige respuesta integral del Estado

La Defensoría de la Niñez informó que interpuso tres querellas correspondientes a los homicidios registrados esta semana en el país: una niña de 4 años en Antofagasta y dos adolescentes de 17 años, uno en Cerro Navia y otro en la comuna de Independencia. “Son hechos de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados”, declaró el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

La institución precisó que la presentación de querellas es una facultad excepcional, utilizada en casos de alto impacto social o cuando se detectan fallas graves en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2026, la Defensoría ha intervenido en todos los casos denominados “de alto impacto”, ya sea mediante monitoreo de las acciones de las instituciones competentes o mediante acciones judiciales.

Quesille subrayó que estos homicidios no son hechos aislados, sino parte de una realidad persistente de violencia contra la niñez, que se manifiesta tanto en el hogar como en entornos relacionados con la criminalidad. Las cifras del fenómeno son preocupantes: en 2025 fallecieron al menos 31 menores por armas de fuego, cifra que se compara con 51 en 2024 y 42 en 2023. Entre 2021 y junio de 2025 se registraron 159.776 víctimas de vulneraciones de derechos en este grupo etario, según el 6° Informe de Política Pública de la Defensoría.

El documento señala que, en promedio, cada niño, niña o adolescente ha sufrido 1,46 ingresos por vulneraciones de derechos, evidenciando trayectorias marcadas por múltiples afectaciones y un sistema que no logra interrumpir oportunamente estos ciclos.

La Defensoría advirtió que los homicidios responden a múltiples escenarios de riesgo y requieren una respuesta integral del Estado y la sociedad. Quesille criticó la lentitud de las respuestas estatales: solo en el último año se presentaron 27 querellas judiciales, principalmente por violencia sexual.

La institución hizo un llamado a fortalecer un sistema de protección preventivo y eficaz que detecte riesgos a tiempo y acompañe a las familias, y enfatizó que proteger a la niñez debe ser una prioridad nacional. “Mientras persistan prácticas que vulneran derechos, cualquier esfuerzo institucional será insuficiente”, concluyó el Defensor.