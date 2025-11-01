Escándalo Epstein: El rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés

El Palacio de Buckingham anunció el inició del proceso para quitarle el título nobiliario de príncipe a Andrés, hermano del rey Carlos III, además de retirarle los beneficios que su estatus le confería, incluida su actual residencia.

En el comunicado con el que se hizo pública la decisión, el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos “inició el proceso formal” para retirarle el título a su hermano, quien de ahora en adelante se conocerá como Andrés Mountbatten Windsor.

El anuncio es el último en una secuencia de eventos que se desencadenaron luego de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre tituladas Nobody’s Girl (“La chica de nadie”).

Giuffre, quien se suicidó el pasado abril, fue una de las víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores.

En sus memorias, Giuffre escribió que tuvo relaciones con Andrés en al menos tres ocasiones, siendo menor de edad, con la mediación de Epstein.

El hermano del rey siempre ha negado las acusaciones.

Semanas atrás se conoció que Andrés renunciaba a sus otros títulos, incluido el de duque de York, y a los privilegios que estos le conferían, días después de la publicación del libro.

Las hijas de Andrés, las princesas Eugenie y Beatrice, mantendrán sus títulos, siguiendo las cartas patentes del rey Jorge V, de 1917.