Torturas, autos de lujo y vínculos con la policía: La investigación sobre el Comando Vermelho

Gigabytes de mensajes de texto y audio en WhatsApp, además de publicaciones en redes sociales generadas por los propios acusados, forman parte de una denuncia presentada por la Fiscalía de Río de Janeiro que desgrana el funcionamiento de la cúpula del Comando Vermelho en el complejo Penha.

Este y el complejo Alemão, ambos en la zona norte de Río de Janeiro, fueron objetivo de la Operación Contención este martes.

La megaoperación policial, considerada la más letal de la historia en Brasil, se saldó con más de 120 muertos, incluidos cuatro policías.

La denuncia del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ), nutrida de investigaciones policiales, fue una de las bases de la operación.

El documento, obtenido por BBC News Brasil, contiene los nombres de 69 denunciados, aunque de momento se desconoce quiénes de ellos fueron arrestados o murieron en la operación.

La gran mayoría están acusados del delito de asociación para el tráfico, y tres de ellos también por tortura.

De las 99 personas identificadas entre los fallecidos, 42 tenían órdenes de arresto pendientes y 78 presentaban “historial criminal relevante”, según información divulgada por la Policía Civil de Rio de Janeiro.

Además, 113 personas fueron arrestadas en la operación. La lista completa de detenidos y muertos aún no ha sido revelada.

La denuncia del MPRJ revela la jerarquía del Comando Vermelho en el complejo Penha, la organización de turnos de trabajo, las jergas, las armas y el equipamiento usados por la facción criminal.