Francia activa procedimiento para suspender Shein

Francia anunció ayer que activó un procedimiento para suspender temporalmente la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante asiático abriera en París su primera tienda física en el mundo.

La empresa fundada en China en 2012 y con sede ahora en Singapur se encuentra bajo presión en el país europeo desde hace días por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, lo que la justicia investiga.

Asimismo, el legislador Antoine Vermorel-Marques señaló ayer miércoles que en el sitio web de la compañía había anuncios de armas, como manoplas de bronce, que están prohibidas en Francia, y un hacha.

La suspensión durará “el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos”, señaló el gobierno francés en un comunicado.

“Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas”, agregó.

Shein también enfrenta críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida. Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron la apertura de su tienda física en Francia.