El espía ruso que intentó infiltrarse en la Corte Penal Internacional

El 31 de marzo de 2022, Victor Muller Ferreira abordó un avión en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, en Brasil. Se dirigía a los Países Bajos, donde debía comenzar una pasantía en la Corte Penal Internacional.

Pero al aterrizar, se descubrió que no era el brasileño que decía ser.

La agencia de seguridad nacional neerlandesa, la AIVD, lo identificó como Sergey Vladimirovich Cherkasov, ciudadano ruso de 36 años. Lo acusó de ser espía del GRU (la inteligencia militar rusa) y lo envió en el primer vuelo de regreso a Brasil, donde apenas pisó tierra fue arrestado.

Actualmente cumple una condena de cinco años de prisión en ese país por usar documentos falsificados.

Tanto la policía brasileña como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos lo identificaron como un oficial de inteligencia ruso. El FBI afirmó que utilizó su falsa identidad brasileña para recabar información en territorio estadounidense.

Cherkasov reconoce ser ruso, pero niega ser un espía.

Ahora parece que pronto podría ser devuelto a Rusia, tras gestiones diplomáticas y una solicitud de extradición de Moscú.

¿Agente encubierto?

Investigadores y fiscales brasileños afirman que Cherkasov llegó a Brasil en 2010 y utilizó su identidad falsa brasileña para operar en otros países sin llamar la atención de los servicios de inteligencia extranjeros.

Rusia se ha especializado desde hace tiempo en un tipo de agente encubierto que adopta una identidad y nacionalidad completamente diferentes para poder moverse en círculos donde los rusos serían vistos con sospecha.

Este tipo de agente puede tardar hasta una década en ser entrenado, construir su identidad e integrarse plenamente en un país extranjero.

Se los conoce como “agentes ilegales”, y son definidos en una acusación formal contra Cherkasov del Departamento de Justicia de Estados Unidos como agentes encubiertos que utilizan identidades falsas y que “residen fuera de Rusia en misiones ‘encubiertas’ a largo plazo”.

Según la acusación, “los ilegales a veces cursan estudios en universidades del país objetivo, obtienen empleo o hacen actividades que enriquecen la imagen de un ilegal”.

El término “ilegal” diferencia a estos agentes del “espionaje casi legítimo que se esperaría ver en una embajada: espías que operan con inmunidad diplomática”, afirma Emily Ferris, investigadora asociada senior en asuntos internos rusos del Royal United Services Institute, un centro de análisis de temas de defensa y seguridad con sede en Londres.

“El programa de agentes ilegales es un remanente de la época soviética”, añade, citando una red de agentes rusos que operaron de forma encubierta en Estados Unidos durante más de una década antes de ser descubiertos por una investigación del FBI en 2010. “Eran básicamente estadounidenses a todos los efectos”, afirma.

Rusia “se esforzó muchísimo intentando infiltrarlos en diferentes lugares. Es interesante que sigan haciendo cosas así”.

Sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, sus operaciones internacionales de recopilación de inteligencia se han visto comprometidas.

Diplomáticos rusos fueron expulsados ​​de sus puestos en todo el mundo y varios espías rusos han sido desenmascarados en Europa, Norteamérica y Latinoamérica tras la intensificación del intercambio de inteligencia entre países occidentales.

Estos acontecimientos han “interrumpido temporalmente muchas de las redes de espionaje que operan desde embajadas en toda Europa”, argumenta Ferris.

Investigaciones de agencias brasileñas e internacionales sugieren que Cherkasov formaba parte de una red de agentes rusos que utilizaban identidades brasileñas.

Desde 2022 se han identificado al menos nueve presuntos agentes, individuos que se hicieron pasar por brasileños en Noruega y otros países.

Ninguno fue acusado de espiar a Brasil. Este país sirvió como una cobertura conveniente, y fue elegido por su neutralidad en conflictos internacionales y por creerse que sus controles de documentos eran laxos.

La leyenda de Víctor Ferreira

Ahora Rusia depende cada vez más de un tipo diferente de agente, afirma Ferris. “A falta de redes relacionadas con las embajadas, utilizan intermediarios externos: ciudadanos locales.

“Los rusos se están apoderando de los sistemas ferroviarios e interrumpiendo las cadenas de suministro hacia Ucrania o haciendo estallar almacenes utilizando a ciudadanos locales, a menudo reclutados en redes sociales”.

“Son ciudadanos locales motivados simplemente por la codicia o la falta de propósito; no hay ideología alguna. A menudo desconocen que los rusos son su principal financiador”.

Existe una marcada diferencia entre ellos y cómo la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos describe a Cherkasov.

La acusación indica que cuando fue arrestado en Brasil en 2022, Cherkasov tenía un disco duro con varios documentos, incluyendo una historia elaborada y falsa para convencer a las personas con las que se reunía de que era ciudadano brasileño.

Se cree que la historia fue escrita por Cherkasov alrededor de 2010 y parece ofrecer pistas sobre el modus operandi de un agente secreto ruso encubierto.

“Soy Victor Muller Ferreira”, comienza el texto.

A lo largo de cuatro páginas, repasa la historia de su familia, con detalles como: “Mi madre coleccionaba mariposas, pero tuvieron que vender la colección para pagar tratamientos médicos”.

Sobre su época escolar, dice: “No me gusta recordar esos años, porque mis compañeros solían bromear sobre mi aspecto y mi acento. Aunque parecía alemán, me llamaban ‘gringo’. Por eso no tenía muchos amigos”.

Y otra línea afirma: “Mi padre me pareció una persona muy amable y abierta, pero para mi sorpresa descubrí que lo culpaba de la muerte de mi madre y mi tía, y de todas las dificultades y humillaciones que tuve que sufrir en mi vida”.

Pero dado lo intensivo que es el entrenamiento de un agente “ilegal”, en términos de tiempo y dinero, “resulta interesante que los rusos estuvieran invirtiendo recursos en esto”, afirma Ferris.

“Las redes de inteligencia rusas se están reformando, pero obviamente la guerra sigue en curso y la mayoría de sus recursos se centran en el frente en este momento, por lo que su capacidad para continuar con este tipo de programas es bastante limitada”.

Objetivo: la CPI

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cherkasov se mudó a Washington D.C. en 2018 con el pretexto de cursar estudios de posgrado en esa ciudad.

Se cree que presentó su aplicación a la Corte Penal Internacional ya en septiembre de 2020, pero el proceso de solicitud podría haberse retrasado debido a la pandemia de covid-19.

Según el Servicio de Inteligencia holandés, Cherkasov quería realizar una pasantía no remunerada en el tribunal de La Haya, que desde hace tiempo ha sido un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia rusos.

Apenas unas semanas antes de la detención de Cherkasov, Rusia había lanzado su invasión a gran escala de Ucrania. Desde entonces, la CPI ha investigado numerosas denuncias de que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania.

En 2023 la Corte emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, centrando sus denuncias en la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Moscú negó las acusaciones y calificó la orden de “indignante”.

“El acceso encubierto a la información de la CPI sería muy valioso para los servicios de inteligencia rusos”, declaró la AIVD en un comunicado.

Y si Cherkasov hubiera logrado infiltrarse en el tribunal, los expertos afirman que podría haber manipulado o destruido evidencias.

Según Ferris, las organizaciones que Rusia tiene en la mira varían según el ciclo informativo.

“Ahora el principal objetivo es Euroclear (un banco) y los belgas, porque es lo más urgente y de actualidad”, afirma, refiriéndose a las conversaciones de la Unión Europea sobre el uso de los activos rusos congelados. La mayor parte de estos activos se encuentran en manos de Euroclear, con sede en Bruselas.

¿Y ahora qué?

Ahora parece que Cherkasov podría regresar pronto a Rusia. En agosto de 2022, Moscú solicitó su extradición, alegando que era un narcotraficante buscado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó la solicitud y, recientemente, el Tribunal Federal Regional de Sao Paulo y la Fiscalía de Río de Janeiro informaron que se habían cumplido todos los requisitos legales para su extradición, confirmando que no existían obstáculos para su traslado a Rusia.

La decisión está pendiente de la aprobación final del presidente o del ministro de Justicia.

En 2023, Estados Unidos también presentó una solicitud de extradición basada en acusaciones de que Cherkasov actuó como agente extranjero en territorio estadounidense sin autorización y cometió fraude financiero y de visado.

Sin embargo, las autoridades brasileñas rechazaron la petición de extradición, alegando que Rusia la había solicitado primero.

BBC News Brasil contactó a las embajadas de Rusia y Estados Unidos en Brasil para obtener comentarios, pero no recibió respuesta. También contactamos al equipo de defensa de Cherkasov en Brasil, pero no emitieron comentarios.

Si Cherkasov regresa a Rusia, Ferris cree que será bien recibido allí. La experta afirma que Anna Chapman, una de las “ilegales” estadounidenses, se convirtió en una “pequeña celebridad” a su regreso en 2012. Y añade que uno de los principales sospechosos del envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006, Andrey Lugovoy, fue elegido miembro de la Duma Estatal rusa (Parlamento) en 2007.

“Si alguien está dispuesto a arriesgar su vida y su libertad de esta manera, es necesario que el Kremlin reconozca su sacrificio”, agrega.

“Esa persona tendrá, me imagino, una especie de bienvenida de héroe”.