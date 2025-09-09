Espresso Tonic: la bebida refrescante que conquista cafés y redes a nivel mundial

¿Has oído hablar del Espresso Tonic o Café Tonic? Si aún no conoces este nombre, pronto lo escucharás. La refrescante combinación de espresso, agua tónica y hielo se ha convertido en tendencia y, en Italia, ya es señalada como la bebida estrella del verano 2025.

Aunque en TikTok abundan los videos sobre el llamado Coffee Tonic, lo cierto es que esta bebida está lejos de ser una novedad. Su origen se remonta a 2007, en Oslo, cuando un barista, que trabajaba junto a los futuros fundadores de la sueca Koppi Roasters, decidió mezclar un espresso con la tónica que había sobrado de una fiesta. El resultado sorprendió a todos: una combinación refrescante que, desde entonces, conquistó a amantes del café en todo el mundo.

Meses después de aquel experimento fortuito, la mezcla fue perfeccionada e incorporada al menú de Koppi Roasters, una pequeña cafetería en Helsingborg, Suecia, bajo el nombre Kaffe & Tonic. El brebaje se mantuvo en la carta hasta el cierre del local en 2017, siempre entre los favoritos del público.

En 2014, la receta cruzó el Atlántico y se instaló en cafeterías de Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans, donde rápidamente ganó adeptos. Un año más tarde, en 2015, llegó a Japón, según consigna la guía Tokyo Weekender. Allí, los baristas no solo adoptaron la bebida, sino que también comenzaron a experimentar con nuevos sabores para darle un giro creativo a la fórmula original.

La tendencia global que combina frescura, sabor y estilo

La efervescencia de la tónica, con su amargor característico, un sutil dulzor y notas cítricas, logra equilibrar la intensidad y acidez del espresso, dando como resultado una bebida refrescante y de sabor complejo. A ello se suma el contraste de temperaturas —tónica helada frente al café recién extraído—, que potencia aún más la frescura. Su atractivo visual, con capas bien definidas y burbujas chispeantes, la ha convertido además en una favorita de las redes sociales, especialmente en Instagram.