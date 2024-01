Peso Pluma se mantiene en la parrilla del Festival de Viña 2024 pese a la petición de TVN

La comisión organizadora del Festival de Viña 2024 se reunió esta mañana para revisar el tema del cantante mexicano Peso Pluma frente a la polémica de que promueve la “narco cultura”, discusión iniciada por Alberto Mayol y que TVN consideró en una junta extraordinaria, tras la cual también pidió cancelar la presentación.

De esta forma, señalan desde la organización del evento, que “la Comisión recibió la opinión de los representantes de Televisión Nacional, quienes expresaron el mandato surgido de su directorio el día de ayer. En el mismo sentido, se manifestaron preguntas en relación a si existe la posibilidad legal de rescindir el contrato con el artista”.

“Analizada legalmente la solicitud por ambos canales y la dirección de concesiones del municipio, en relación a las bases de licitación y el contrato que rigen la concesión, se consideró que no existen atribuciones jurídicas ni contractuales para decidir sobre la petición realizada por el Directorio de TVN”, agregaron.

La decisión llegó tras conocerse ayer, 16 de enero, la solicitud expresada en la reunión extraordinaria del Directorio de TVN de revocar la invitación al cantante mexicano, debido a que “no puede compartir, transmitir, ni fomentar, repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada ‘narco cultura’”.

En el comunicado del canal nacional señala que “la Organización mantiene la participación del artista en la parrilla de Viña 2024, velando por mantener como siempre los estándares editoriales exigidos para la ejecución de cualquier espectáculo en el Festival de Viña del Mar”, añadieron.

Sin embargo, “TVN considera que es deber de toda la sociedad, así como de las instituciones públicas y privadas, tomar las medidas necesarias y entregar señales inequívocas, en materias como delincuencia, crimen organizado y narcotráfico”, cerró el texto.

La polémica la inició el académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien a través de una columna de opinión publicada en Radio Biobío, planteó los nexos del artista de corridos tumbados con los carteles de drogas de México y su apología a la “cultura narco”.

Estos cuestionamientos llevaron a que el gobierno se pronuncie a través de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien en relación al tema, señalo que “nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materias de sexismo”.

Mientras que el presidente del Directorio de TVN, Francisco Vidal, reaccionó al asunto y señaló a Biobío: “he conversado con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que corrobore o no los antecedentes provenientes de esa columna”. En la misma, señaló que en su opinión, un canal público “no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”.