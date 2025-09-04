Mundial de desayunos: así puedes votar por la marraqueta frente al pan con chicharrón peruano

En un duelo culinario que pone en juego más que el simple desayuno, Chile se enfrenta a Perú en las semifinales del insólito “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El combate es épico: la marraqueta chilena, ahora mejorada con huevo, jamón, palta y el refuerzo de última hora de sopaipillas con pebre, se mide contra el contundente pan con chicharrón, tamal y café pasado peruano.

La votación, que se lleva a cabo en las redes de Ibai, es una batalla campal. En Instagram, Perú lleva una ventaja clara con el 54% de los casi 2 millones de votos, contra un 46% de Chile.

Sin embargo, en TikTok la historia es diferente: Chile arrasa con un millón de me gusta en el comentario de Ibai que dice “Chile”, frente a los apenas 99 mil de su rival.

El streamer, visiblemente impresionado por la propuesta chilena, declaró: “Te digo chilenos, vaya desayuno hacéis. Son dos desayunos que se pueden hacer y cada uno elige el que más le gusta, y también un poco de té”.

El camino chileno no ha estado exento de polémica. En su primer enfrentamiento, la marraqueta se parecía más a una baguette, lo que generó un torrente de críticas de sus propios compatriotas. Tras leer el “feedback”, Ibai se rectificó para los cuartos de final contra España, presentando un pan “más tradicional chileno” y añadiendo los acompañamientos que finalmente le dieron la victoria con 2.097.000 votos contra 1.117.000 de los españoles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

Ahora, en esta semifinal “histórica” contra su vecino, Chile espera dar la vuelta a los resultados parciales para soñar con una final contra el ganador del otro duelo semifinal: Venezuela vs. Bolivia.

¿Cómo votar por Chile en el Mundial de los Desayunos?

Para votar por nuestro tradicional desayuno, primero debes ingresar a la cuenta de Instagram o TikTok de Ibai Llanos.

En Instagram, debes ir a su última publicación y votar en la encuesta que allí aparece. Hasta el momento Perú lleva la delantera con un 51%, mientras que Chile lleva 49%.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

Por otra parte, en TikTok, debes dar ‘me gusta’ al comentario de Ibai Llanos que dice: “Chile”. Al cierre de esta nota, nuestro país cuenta con un millón y medio de votos, versus 121 mil likes para su contrincante.