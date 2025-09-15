Publicidad
Así fue la detención del pastor Soto a las afueras del Te Deum evangélico Tendencias

Así fue la detención del pastor Soto a las afueras del Te Deum evangélico

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El sujeto, que forcejeó con Carabineros, vociferó contra proyectos de aborto y eutanasia durante el Te Deum Evangélico en Puente Alto. Su audiencia de control de detención se realizará este lunes.

Durante la tarde del domingo, Javier Soto ―mejor conocido como el pastor Sotofue detenido por Carabineros en las afueras de la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal de Puente Alto, tras la realización del Te Deum Evangélico. El hecho ocurrió luego de que el hombre, desobedeciendo órdenes policiales reiteradas, vociferara consignas contra el Presidente Gabriel Boric a través de un altoparlante e intentara avanzar hacia donde se encontraba el Mandatario.

Soto se encontraba en el exterior del templo, donde se efectuó la ceremonia que contó con la presencia del Presidente Boric y los candidatos presidenciales Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Johannes Kaiser. En ese contexto, y aprovechando el paso del vehículo presidencial, el individuo comenzó a gritar diversos mensajes y pasajes bíblicos en protesta por los proyectos de ley de aborto y eutanasia.

A través del parlante, se le escuchó proclamar: “Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Aquí está el Presidente que está legislando una ley criminal y asesina, como es el aborto legal. Gobierno criminal, gobierno asesino”.

Pese a las advertencias del personal de Carabineros que lo custodiaba, el sujeto no acató las instrucciones, se resistió e incluso forcejeó con los uniformados, tal como quedó registrado en videos. Finalmente, fue aprehendido por el delito de atentado contra la autoridad y conducido a un retén móvil.

El “pastor” Soto ha protagonizado polémicas similares en otras ocasiones, con discursos públicos de carácter homofóbico, anti-LGBTQ+ e irrupciones en dependencias estatales y el Congreso para increpar a autoridades.

