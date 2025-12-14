Golpe a la infancia de muchos: el legendario Jonh Cena se retira de la WWE y de la lucha libre

La noche del sábado 13 de diciembre quedó marcada como el final de una era en la lucha libre profesional. En el evento estelar de Saturday Night’s Main Event, realizado en Washington D.C., John Cena oficializó su retiro de la WWE tras caer por rendición ante Gunther, cerrando así su carrera activa en el cuadrilátero a los 48 años.

El combate fue una batalla física de alta intensidad. Gunther dominó gran parte de la lucha con sus característicos golpes al pecho, mientras Cena intentaba resistir y responder. En uno de los momentos clave del encuentro, el veterano logró aplicar un “Attitude Adjustment” sobre la mesa de comentarios, pero el campeón intercontinental soportó el castigo y volvió al control del combate.

El desenlace fue inesperado y simbólico. Gunther atrapó a Cena en un sleeper hold del que no pudo escapar. Atrapado en la llave, Cena esbozó una leve sonrisa antes de golpear la lona en señal de rendición, un final que contrastó con el lema que marcó toda su carrera: “Never give up”.

It’s over. Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Tras la derrota, John Cena recibió un homenaje por parte de la compañía. Los campeones mundiales Cody Rhodes y CM Punk le entregaron sus cinturones para que posara con ellos, mientras varias superestrellas salieron al ring para aplaudirlo. Sin embargo, el público del Capitol One Arena manifestó su descontento con el cierre de su carrera, especialmente con la presencia de Triple H, quien recibió fuertes abucheos y cánticos críticos por parte de la audiencia.

Pese a la reacción dividida de los fanáticos, el momento fue profundamente emotivo. Cena dejó sus zapatillas y accesorios en la lona y se despidió mirando a la cámara con el mensaje: “Fue un honor servirles”. Con ello, el luchador que marcó la infancia de millones cerró definitivamente su etapa en la lucha libre, enfocándose ahora en su carrera en Hollywood, aunque manteniendo un rol como embajador de la WWE.