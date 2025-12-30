La angustia de Thor por su hija protagoniza el nuevo teaser de Avengers: Doomsday

Una semana después de anunciar que Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers, Marvel decidió sorprender nuevamente a los fans del UCM con un nuevo teaser de Avengers: Doomsday.

En contraste con la tranquilidad del ex Capitán América, a quien se pudo apreciar acunando a su pequeño hijo posterior a los eventos de Avengers: Endgame, el nuevo adelanto se centra en un atribulado Thor. Tras Love and Thunder, el Dios del Trueno (interpretado por Chris Hemsworth) quedó a cargo de la hija de Gorr, Love, de quien se ve a partes iguales encariñado como aterrado de perder.

Así es como encontramos a un Odinson suplicando a su padre le entregue la fuerza necesaria para la que se perfila será la batalla más importante de su vida.

Lejos del tono adoptado por Taika Waititi en las últimas dos películas en solitario del Vengador, Hemsworth vuelve a un ritmo más sobrio y adulto, en línea de lo que fue el estado de ánimo de Thor en The Dark World.

Cabe destacar que el año 2026 será particularmente ligero para el MCU, con el estreno de Spider-Man: Brand New Day agendado para el 31 de julio, mientras que Doomsday se espera llegue a las salas el 18 de diciembre.