“Perdón a todos pero era necesario”: la justificación del hombre que estafó a argentinos en Reñaca

Una estafa masiva quedó al descubierto en Reñaca, en la Región de Valparaíso, luego de que cerca de 200 turistas argentinos denunciaran haber sido víctimas de un arriendo fraudulento en un sitio web. Los afectados realizaron pagos anticipados para alojarse en el hotel “Holiday Reñaca”.

Los afectados realizaron pagos anticipados para asegurar su estadía durante los días previos a Año Nuevo. Pero al llegar al balneario constataron que los departamentos no existían o que no estaban disponibles, mientras se masificaban los reclamos y denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI).

“Perdón a todos, pero era necesario”. Así comenzaba el mensaje publicado por el responsable del sitio, el que fue difundido en un bloc de notas y posteriormente viralizado en redes sociales. En el texto, el autor reconocía el engaño y pedía disculpas por el daño causado a las víctimas.

Según reveló el medio argentino Los Andes, los pagos se realizaban mediante transferencias coordinadas a través de WhatsApp, utilizando un enlace que incluso contaba con verificación azul de Meta, lo que ayudó a generar confianza entre los turistas.

Las denuncias apuntan a que el estafador utilizó fotografías robadas de plataformas de arriendo turístico para simular la existencia del alojamiento. En varios casos, las pérdidas individuales superaron los mil dólares.

Antes de que la página web fuera dada de baja, el autor publicó una extensa justificación en la que reconocía haberse “aprovechado de ilusiones”. “Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré (..) No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo”, señalaba el mensaje.

El texto llamó la atención por su tono y por incluir incluso una cita bíblica. El autor escribió parte del Salmo 51: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito”.

Desde autoridades locales reiteraron el llamado a verificar que los alojamientos estén inscritos oficialmente,y a desconfiar de ofertas que exijan pagos anticipados fuera de plataformas formales, especialmente durante temporada alta.