¿Estás muerto?: La aplicación China que se volvió viral entre personas que viven solas

En China, una aplicación móvil que verifica si los usuarios siguen con vida encabezó el ranking de descargas pagadas en la App Store de Apple. La plataforma envía una alerta a un contacto de emergencia si la persona no se reporta durante 48 horas, fenómeno que reabrió el debate sobre la soledad generalizada en el mundo.

La aplicación llamada “Sileme”, un juego de palabras que puede traducirse como “¿estás muerto?”, está dirigida a personas que viven solas y requiere que sus usuarios confirmen diariamente su estado a través de la plataforma. Su rápida masificación en China captó la atención de medios internacionales y disparó las descargas en otros países.

En los últimos días, la app también comenzó a figurar entre las más populares en mercados como España, Estados Unidos y Singapur, ampliando su alcance más allá del público asiático.

Cada dos días, la aplicación solicita al usuario confirmar que sigue con vida pulsando un botón en pantalla. Si no hay respuesta dentro de ese plazo, el sistema envía automáticamente una alerta al contacto de emergencia previamente designado, para que pueda verificar su situación.

En su descripción oficial, Sileme se presenta como una “herramienta de seguridad ligera”, cuyo objetivo es “establecer una protección invisible mediante confirmaciones periódicas y mecanismos de contacto de emergencia, para que la vida en solitario resulte más tranquilizadora”.

Las críticas y el debate generado incluso llevaron a sus desarrolladores a evaluar un rebranding para audiencias internacionales. En algunas plataformas, la aplicación ya aparece bajo el nombre “Demumu”, término que mantiene una relación conceptual con su denominación original. Según explicaron sus creadores a un medio estatal chino,“de” alude a la palabra inglesa death (muerte).

Más allá de la polémica por su nombre, el fenómeno ha puesto el foco en problemáticas estructurales como el envejecimiento de la población y la expansión de los hogares unipersonales. De acuerdo con estimaciones citadas por Global Times, basadas en un informe del Beike Research Institute, para 2030 China podría alcanzar entre 150 y 200 millones de hogares unipersonales.

La popularidad de la aplicación refleja así preocupaciones más amplias sobre la soledad, la seguridad personal y las formas en que la tecnología comienza a ofrecer respuestas los desafíos sociales de los estilos de vida contemporáneos.