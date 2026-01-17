En su primera noche en Chile: streamer sufre ‘lanzazo’ en barrio Bellavista y lo transmite en vivo
Cuando se lanzó a la persecución del ladrón, el streamer de la plataforma Kick sufrió una zancadilla de uno de los presentes.
Un odioso momento sufrió el streamer MikeSmallsJr la noche de ayer en barrio Bellavista, en lo que fue su primera jornada en Chile. Mientras conocía la vida nocturna santiaguina y transmitía su recorrido a través de la plataforma Kick, un desconocido le robó su celular a través de un lanzazo.
Peor quizá que el propio robo fue la reacción de los transeúntes presentes: mientras corría detrás del ladrón (e incluso estando a centímetros de alcanzarlo), varias personas se interpusieron en su camino e incluso recibió insultos. Uno en particular le hizo derechamente una zancadilla, botándolo al suelo y frustrando cualquier esperanza de alcanzarlo.