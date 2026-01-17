Publicidad

En su primera noche en Chile: streamer sufre ‘lanzazo’ en barrio Bellavista y lo transmite en vivo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cuando se lanzó a la persecución del ladrón, el streamer de la plataforma Kick sufrió una zancadilla de uno de los presentes.

El streamer MikeSmellsJr sufrió un robo durante su transmisión en vivo en el barrio Bellavista de Santiago. Un desconocido le arrebató su celular mientras conocía la vida nocturna. Pese a perseguir al ladrón, varios transeúntes obstaculizaron su carrera; uno le hizo una zancadilla, provocando su caída y permitiendo la fuga del delincuente.
Un odioso momento sufrió el streamer MikeSmallsJr la noche de ayer en barrio Bellavista, en lo que fue su primera jornada en Chile. Mientras conocía la vida nocturna santiaguina y transmitía su recorrido a través de la plataforma Kick, un desconocido le robó su celular a través de un lanzazo.

Peor quizá que el propio robo fue la reacción de los transeúntes presentes: mientras corría detrás del ladrón (e incluso estando a centímetros de alcanzarlo), varias personas se interpusieron en su camino e incluso recibió insultos. Uno en particular le hizo derechamente una zancadilla, botándolo al suelo y frustrando cualquier esperanza de alcanzarlo.

