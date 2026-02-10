Nueva pericia privada cuestiona suicidio de Kurt Cobain y apunta a homicidio

Faltan un par de meses para que se cumplan 32 años de la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana y figura central del grunge. Sin embargo, una nueva investigación forense privada vuelve a poner en duda la versión oficial que estableció que el músico se suicidó el 5 de abril de 1994 en Seattle.

Según informó el Daily Mail, un equipo no oficial de científicos forenses encabezado por Brian Burnett —especialista con experiencia en casos de sobredosis— sostiene que la autopsia presenta elementos inconsistentes con una muerte instantánea por arma de fuego. La hipótesis oficial indica que Cobain se disparó con una escopeta tras inyectarse una dosis de heroína diez veces superior a la habitual, según la policía.

Michelle Wilkins, colaboradora del equipo, cuestionó la disposición de los objetos en la escena. “Parece como si alguien hubiera preparado una película para asegurarnos que fue un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo, el de los cartuchos también, y los cartuchos están alineados a sus pies”, señaló.

El nuevo informe plantea que las mangas del músico estaban remangadas y que el kit de heroína fue hallado a varios pies de distancia, con jeringas tapadas, algodón y restos de droga ordenados. “Se supone que debemos creer que tapó las agujas y dejó todo en orden después de inyectarse tres veces, mientras se estaba muriendo. Los suicidios son un desastre y esta escena fue muy limpia”, afirmó Wilkins.

La autopsia consignó líquido en los pulmones, hemorragias oculares y daños en cerebro e hígado. Para los investigadores privados, esos signos serían más compatibles con una sobredosis progresiva que con una muerte inmediata por disparo. En esa línea, sugieren que Cobain pudo haber sido incapacitado con altas dosis de heroína antes de recibir el tiro fatal.

También argumentan que el peso y tamaño del arma —de aproximadamente seis libras— harían improbable que una persona en estado de coma o con funciones vitales comprometidas pudiera manipularla.

Consultado por el medio británico, un portavoz del Seattle Police Department afirmó que no se reabrirá el caso. “La investigación concluyó que murió por suicidio y esa sigue siendo la postura de este departamento”, indicó.

La muerte de Cobain, ocurrida en el punto más alto de su carrera y en medio de problemas de adicción, marcó a toda una generación y consolidó su figura como ícono cultural. Tres décadas después, el debate sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento vuelve a instalarse, aunque sin respaldo oficial que modifique la versión vigente.