Esteban Düch alude a las deportaciones de Kast en Viña 26: “Menos mal me alcancé a presentar aquí”

A un año del traspié de George Harris en el Festival de Viña, Esteban Düch subió a la Quinta Vergara con el desafío de dejar atrás ese antecedente y conectar con el público. El comediante venezolano entró de inmediato con relatos vinculados a su experiencia personal y a sus más de 10 años viviendo en Chile, logrando risas desde el comienzo de la rutina.

En un pasaje del show, Düch cambió el registro hacia una reflexión sobre lo complejo que —planteó— se ha vuelto ser venezolano en distintos países, y abordó el deterioro de la imagen de la migración venezolana en el último tiempo. “La percepción sobre la migración venezolana era muy distinta en 2015 a lo que es ahora en 2026. Ahora en 2026 está súper difícil ser venezolano”, dijo, antes de agregar que “es una realidad que muchos venezolanos vivimos”.

Ese tramo derivó en una referencia directa al contexto político chileno y a la promesa del presidente electo, José Antonio Kast, de sacar del país a extranjeros en situación irregular. Düch mencionó las deportaciones masivas en Estados Unidos y la tensión entre Venezuela y EE.UU., y luego lanzó: “ustedes han visto lo que en Chile… va a pasar… en 15 días más”, en alusión al 11 de marzo, fecha del cambio de mando.

El cierre del segmento llegó con una frase que encendió reacciones inmediatas en la Quinta: “Menos mal me alcancé a presentar aquí en Viña, muchachos, quizás sean las primeras gaviotas de comedia que llegan a Venezuela”. La mención al mandatario electo generó aplausos, pero también pifias, en un momento que marcó el tono polarizado de la respuesta del público.