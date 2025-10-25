El historial de amenazas del troll “Neuroc” contra abogada que lo denunció

Aunque Ricardo Matías Inaiman Barrios, el verdadero nombre detrás de la cuenta de X @JackedIn, también conocido como “Neuroc”, está siendo investigado por la Fiscalía de Valparaíso y la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana, en el marco de indagatorias relacionadas con las campañas de odio en el contexto de campañas políticas, el reconocido troll ha continuado difundiendo contenidos cargados de virulencia en redes sociales.

Tras el reportaje emitido por Chilevisión a comienzos de septiembre, donde se mostraba su participación en la difusión de un falso alzhéimer de Evelyn Matthei y el vínculo con la cuenta “Patitto_verde” –dedicada al trolleo político y, según la investigación periodística, manejada por Patricio Góngora, entonces miembro del directorio de Canal 13–, Ricardo Inaiman volvió a las pistas más recargado que nunca.

Los últimos antecedentes sobre el administrador de la cuestionada cuenta en X los reveló Ciper, medio que primero accedió a un chat donde el mismo Inaiman reconoció su vínculo con el community manager de la campaña de José Antonio Kast y, hace pocos días, confirmó que la denunciante de “Neuroc” había informado a inicios de este año al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre las amenazas sufridas.

Lo cierto es que la cuenta acusada de propagar fake news y apoyar al comando de Kast, tras camuflarse durante semanas con un nuevo avatar y nombre de perfil –“Sire Denathrius”, el maléfico personaje del popular videojuego Warcraft–, volvió a reaparecer hace pocos días con su nickname original: “Neuroc”.

Desde la misma tribuna virtual, Inaiman no solo continúa con su habitual rutina de posteos a favor de Kast, sino que ha iniciado su propia cruzada contra los bots de Matthei, la prensa nacional y la abogada que lo denunció por injurias graves con publicidad y que llegó a tocar la puerta del Partido Republicano, el 21 de abril de este año, pidiendo al presidente de la colectividad interceder para que el acoso se detuviera.

Pese a las indagatorias judiciales en su contra, “Neuroc” asegura en redes sociales que no tiene miedo y que lo que ha hecho no es delito. Dice que tiene una metástasis en su pulmón izquierdo y que en el corto periodo que le queda de vida arrastrará consigo a sus enemigos. “… Los voy a hacer mierda a ustedes, ustedes se van conmigo a la tumba bastardos culiaos”, escribió el 27 de septiembre en su cuenta de X.

“Me cagaste la vida”

De todos los enemigos de los que promete vengarse públicamente, la abogada que lo denunció y que se querelló en su contra es, probablemente, la persona a quien “Neuroc” más ha atacado en redes sociales. La historia entre ambos es la precuela de un capítulo que adquirió nuevos ribetes, luego que la mujer decidiera ampliar la querella que interpuso en agosto de este año, aportando nuevos antecedentes en contra del conocido hater.

Antes de que Ricardo Inaiman asumiera el alter ego de “Neuroc” en redes sociales, ya tenía un historial de amenazas y violencia en el mundo real. En el año 2012 –tal como lo consignó la Unidad de Investigación de El Mostrador– fue condenado a 58 días de prisión y una multa de 5 UTM, luego de agredir a su madre con golpes de pies y puño, mientras esta se encontraba en el suelo. La Justicia, aquella vez, decretó prohibición de acercamiento al domicilio de su progenitora.

El 04 de agosto de este año, sin embargo, Inaiman volvió a los registros judiciales después que la abogada –su archienemiga– se querellara en su contra por los delitos de amenazas e injurias graves con publicidad, después que “Neuroc” comenzara a amenazarla con revelar su identidad, a través de distintas cuentas anónimas, tratándola de “puta octubrista” y “perra infiltrada de izquierda”.

“Es su forma enfermiza de lograr mi atención a través de violencia sicológica”, explicó la mujer en la querella, documento donde detalla que conoció a Inaiman luego de intentar infiltrarse en los grupos de trolls, debido a un interés en “observar el comportamiento de cuentas en la plataforma X, así como poner atención a lo que publican cuentas anónimas de la extrema derecha chilena”, como se señala en la querella que interpuso en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras reunirse dos veces con él –una cerca del metro Universidad de Chile y la otra en el Mercado Urbano de Tobalaba–, un supuesto hermano de Inaiman comenzó a escribirle, expresándole que estaba muy contento por la amistad que tenían, que “éramos muy parecidos y que deberíamos confesarnos el uno con el otro y ser pareja”. La abogada le respondió que no tenía interés romántico alguno en su hermano y que no se pasara “rollos”.

La respuesta desató la ira de Inaiman, quien le advirtió que iba a “cobrar” por lo que le hizo a su hermano, amenazándola con que tenía mucho material suyo para funarla. La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con el supuesto familiar, quien confirmó la suplantación realizada por su hermano utilizando su nombre verdadero. Incluso, agrega, intentó contactar a la mujer para explicarle la situación, a través de LinkedIn, pero no obtuvo respuesta.

El hater cumplió su palabra. El 7 de diciembre del año pasado, a través de varias cuentas anónimas, comienza a viralizarse el nombre completo de la mujer con insultos de grueso calibre, tratándola de “puta, zorra, pedazo de mierda, vieja desquiciada y loca demente”, apunta la querella.

“Neuroc”, cinco días más tarde, denuncia a la mujer de vuelta por hostigamiento telefónico. “Me llama reiteradamente, perturbando mi vida personal y profesional. Estas llamadas son insistentes, incluso después de haberle solicitado expresamente que detenga esa conducta. Incluso durante una de sus llamadas me amenazó con hacerme daño, indicando textual: te voy a hacer mierda conchetumare, me cagaste la vida”, se lee en el parte del 12 de diciembre del año pasado.

La denuncia de Inaiman no fue investigada por la Fiscalía.

“Esa cuenta no es mía”

Lo que sí sigue en curso es la acción judicial interpuesta por la abogada, después que ella misma solicitara ampliar la querella, aportando nuevos antecedentes a la causa, a partir de hechos registrados antes y después del reportaje de Chilevisión que sacó del clóset virtual a “Neuroc”.

Según el relato de la mujer, el 15 de agosto de 2015, una foto suya extraída de la red social Bumble fue publicada en una cuenta anónima. El texto: “No quería jugar esta carta porque esta estúpida no me interesa, pero ya que anda atacando, lo voy a hacer. Adivinen quién andaba buscando pareja en Bumble (que es parecido a tinder)”, escribió, borrando más tarde el pantallazo.



Una semana después, el 23 de agosto de 2025, a través de otra cuenta anónima, una supuesta compañera del colegio de la denunciante y sicóloga de profesión, acusó a la abogada de tener relaciones con profesores casados, mientras otros posteos agregan supuestos episodios de violencia protagonizados por ella en la Universidad Adolfo Ibáñez. “Mis colegas de la UAI tienen las cámaras y se ve clarito”, escribió Inaiman desde la cuenta “Neuroc”.

A continuación, acusa la mujer, el hilo se extiende con el único fin de aniquilar su imagen.

La publicación habla de pantallazos comprometedores, en los cuales la tratan de tonta, incoherente y fea, aludiendo a supuestos problemas siquiátricos.

La funa, según la ampliación de la querella a la que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, tuvo cientos de miles de reproducciones. El mismo día de la publicación del hilo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le respondió por redes sociales a la denunciante, cuatro meses después de haber conversado en la sede del partido con ella y de que esta lo interpelara públicamente por mensajería de X.

“Hola (…), nada más lejos que avalar descalificaciones. Aprovecho tu mensaje para hacer un llamado a quienes supuestamente comparten nuestras ideas, para que se dediquen a destacar las propuestas que hacemos y no a descalificar al resto, no nos hacen ningún favor. Gracias por tu comentario. Muchos saludos”, escribió Squella ese mismo 23 de agosto.

Posterior a la respuesta pública del presidente del Partido Republicano, “Neuroc” escribió en su cuenta: “Me retuerzo los dedos y me voy a jugar, me importa un coco la polémica en la que me metió Squella”.

“Neuroc” aprovechó de descartar su participación en la funa –“esa cuenta no es mía”, dijo–, pese a haber retuiteado y luego citado el hilo, destacando que quien escribió los posteos “la conoce súper bien” y “la retrató de cuerpo entero”. Otras cuentas afines se hacieron eco de las palabras del activista pro Kast.

Una semana más tarde, el 30 de agosto, la denunciante acusó que desde una cuenta recién activada, @AxellordxT, comenzaron a proferir insultos de grueso calibre en su contra llamando a una supuesta guerra civil: “Los vamos a hacer mierda”. “Yo le advertí hace dos años atrás a Neuroc, hace dos años, que esta pendeja anormal es un peligro”, escribía el mismo usuario, amenazando con llevarla a un centro de tortura donde les “meten ratones”, en clara alusión a los actos realizados por agentes de la Dina en dictadura.

Tras la publicación del reportaje en Chilevisión, las amenazas continuaron.

El 8 de septiembre, apunta la querella, la cuenta @Sr_Hayek publicó un incidente del año 2014, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, “cuando en un vuelo nacional la cinta de la DGAC arrojó que yo portaba 600 miligramos de cannabis sativa; es decir, el equivalente a una cápsula de ibuprofeno”, explica la propia abogada el documento judicial. Pese a que la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación, Inaiman “estuvo 24 horas llamando a funarme por ser drogadicta”.

El 12 de septiembre, a las 9:45 p.m., “Neuroc” volvió a la carga. “Se cree ganadora pero no voy a descansar hasta verla PRESA, ella sabe que lo que hizo es ilegal y confía en que no haré nada. Me quedan 7 meses pendeja, voy a usar hasta el último recurso para verte en cana”, escribió.

Los días 17 y 18 de septiembre, agrega el documento judicial, “Neuroc” escribió 21 posteos donde la acusa de presentar la querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, debido a una supuesta amistad de la denunciante con el juez Daniel Urrutia.

La teoría apuntaba a que la abogada se dedica a investigar a la derecha, para luego publicar los antecedentes privados de las personas. No solo eso, concluye el libelo, Inaiman la acusaba de ser “parte del comando de Evelyn Matthei” y sus “estrategias comunicacionales”.