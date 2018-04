Para nadie es un sorpresa decir que Revolución Democrática (RD) es uno de los principales partidos de un emergente Frente Amplio (FA). Fue la herramienta escogida para inscribir instrumentalmente la candidatura de Beatriz Sánchez y logró constituir por sí mismo una bancada en la Cámara de Diputados, con nueve parlamentarios. Además de lograr el único cupo en el Senado obtenido por el nuevo conglomerado.

Es por eso que desde el frenteamplismo ven con atención los resultados de las elecciones del pasado fin de semana, en donde se escogió a los miembros del Consejo Político Nacional. Un espacio clave al interior del partido, para su funcionamiento, pero también para ver la fuerza con que cada lote o tendencia marca la balanza al interior de RD.

La sorpresa no fue poca, no solo porque votó un poco más de 5% de los militantes oficiales, sino porque se estableció prácticamente un empate técnico entre las tres principales listas que competían por la integración del principal órgano resolutivo de RD. Quebrando, de esta forma, la hegemonía que mantenían Terceristas y Pantalones Largos, “rompiéndose el eje ex dirigentes de la PUC”, resaltan desde el partido.

Los Terceristas, el grupo al que pertenece el diputado Giorgio Jackson, logró un 31,3% de los votos, mientras que los Pantalones Largos, lote liderado por el diputado Miguel Crispi, alcanzó un 28%. La sorpresa la dio la alianza de los Comunes con los Territoriales, espacio al que pertenece el diputado Renato Garín: el pacto logró un 27%, dejando prácticamente un empate técnico entre las tres fuerzas, lo que marca un estrecho e incierto panorama para las elecciones de directiva nacional, que se desarrollarán en los próximos meses.

Un resultado estrecho

Con 2.416 votos válidamente emitidos, de un padrón de 44 mil militantes, se escogió a los ocho miembros del Consejo Político Nacional. Según determina el documento oficiado por el Tricel, la primera mayoría la obtuvo la lista del lote de los Terceristas, “Un RD para Chile”, quienes integraron tres consejeros y alcanzaron un 31,3% de la votación. Encabezando la lista de los consejeros, se posicionó Diego Vela, ex director ejecutivo de América Solidaria, que fue presidente de la FEUC en el año 2013, y actualmente se desempeña como jefe de gabinete del único senador frenteamplista, Juan Ignacio Latorre (RD).

La lista de los Terceristas, que actualmente lidera al partido de la mano del presidente de RD, Rodrigo Echecopar y al cual también pertenece el diputado Giorgio Jackson, integró asimismo a Ana Mora y Patricia Aguirre –esta última entró por el sistema de corrección de género que tiene el partido–.

La segunda mayoría la obtuvo el sector de los Pantalones Largos, que ha sido históricamente liderado por el diputado Miguel Crispi y dirigió el partido en sus primeros años de vida. La lista “Organizando la esperanza” logró el 28,3% de los votos e integró a dos consejeros en el segundo y quinto lugar. El segundo cupo en el consejo fue para Ana María Yáñez, educadora diferencial y coordinadora territorial de RD Santiago, mientras que el ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez y ex presidente de RD, Sebastián Depolo, ocupó el cupo número cinco en la lista de consejeros.

Por otra parte, la lista Territorios Comunes, que une a otros dos lotes de Revolución Democrática, los Territoriales y los Comunes –creado este año–, obtuvo una sorpresiva tercera mayoría, con un 27,1%. Un estrecho resultado que les permitió integrar a dos consejeros políticos, al ex candidato a diputado por el distrito N°9, Pablo Padilla, y a Emilia Ríos, quienes ingresaron al consejero en el tercer y sexto cupo de la lista.

Por último, en el cuarto lugar quedó la lista “Divergentes”, integrada por los “no loteados”, como llaman a quienes no son parte de ninguna tendencia, al interior de RD. Esta lista logró el 13,3% de la votación, razón por la que integró, en el séptimo lugar, a la analista en Políticas y Asuntos Internacionales, Alejandra Millán, quien establecía que era necesario “ir más allá de la estructura de grupos de pensamiento en RD”.

De esta forma ,el equilibrio de los lotes, o tendencias, al interior del partido de las banderas verdes se ha visto totalmente desdibujado, desde su nacimiento en el año 2012, tanto así que un representante de RD asegura que el ADN del partido “cambió brutalmente este fin de semana”.

Rotando a la izquierda

Durante el último año, Revolución Democrática ha vivido diversos cambios, no solo una ola de militantes “más de izquierda” del frenteamplismo se han pasado a sus filas, sino que también ha habido una reestructuración de sus fuerzas internas, hechos que marcarían este ascenso de sectores “más de izquierda” o alejados del patrón de ex dirigente de la Universidad Católica que había marcado a RD.

Cabe recordar que el partido inició su proceso liderado por el sector de los Pantalones Largos, quienes fueron perdiendo fuerza frente al sector de los Terceristas, que surgió como "el lote de los sin lote", pero que terminó constituyéndose como una tendencia, que afrontó al denominado sector "más conservador" de RD.

Es por eso que este avance –señalan desde la colectividad– continúa con la línea del giro desde el centro hacia la izquierda de Revolución Democrática.

Hace un año, el lote Los Territoriales eran visto “como una minoría”, reconoce un dirigente del sector. Por otra parte, el sector de los Comunes o La Comunidad recién tomó forma a principios de este año, en febrero, previo a las elecciones del tribunal supremo de RD, en donde logró integrar a un miembro.

Este sector, dividido en dos lotes, está compuesto principalmente por militantes de regiones, dirigentes sindicales y territoriales. Un espacio que se escaparía del estigma de RD, de ex dirigentes estudiantiles, principalmente de la Nueva Acción Universitaria (NAU), de la Universidad Católica, o que tuvieron algún paso por las juventudes del Partido Socialista o la Democracia Cristiana.

Hasta en la edad se diferencian de las anteriores “tendencias”, como prefieren que les llamen a cada sector. Y es que, al ser dirigentes sindicales o comunales, son “gente más mayor, hasta cincuentones hay”, bromea uno de sus integrantes. Además, algunos de ellos cuentan con experiencia militante en el Partido Comunista o en la JJ.CC.

Pablo Padilla, dirigente sindical de Comunes y miembro electo del consejo político de RD, explica que su sector se integró con gente “no loteada”, que escapaba del estigma original de RD, que empezó siendo un colectivo, concentrado en Santiago y enraizado en el Movimiento Estudiantil.

Explica que el avance y crecimiento del partido, además del proceso de recolección de firmas, llevó a que hubiese cercanía con sectores a los que antes “no se llegaba”, lo que afectó la composición de la colectividad, integrando a dirigentes sindicales, pescadores, activistas territoriales, entre otros. Asegura que no necesariamente es “el sector más de izquierda” de RD, porque hay una ausencia de definiciones respecto a la unidad ideológica en el partido.

Otro punto que habría marcado el ascenso de este sector radicaría en la unidad, el acuerdo entre las fuerzas de los Territoriales y los Comunes, ya que es primera vez que hay una lista de dos tendencias. “Ese mensaje de que hay dos tendencias que están dispuestas a avanzar unidas, es un mensaje a la militancia en cuanto a que estamos dispuestos a ir más allá de los intereses de nuestro sector”, recalca pablo Padilla.

Finalmente, señala que “nosotros tratamos de encarnar lo que Beatriz Sánchez plateó, que a ella le hacía mucho sentido: que cualquiera pudiera llegar a ser Presidenta de la República, que cualquiera pueda acceder a espacios de poder, de toma de decisión reales”.