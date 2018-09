Tensión en Quintero no cede: Paralizan parte de Codelco Ventanas por alta emisión de dióxido de azufre

La crisis ambiental en Quintero-Puchuncaví no da respiro. Esta jornada, tres de los cuatro convertidores de Codelco Ventanas fueron paralizados luego que se detectaran altas emisiones de dióxido de azufre, aunque sin superar la norma, informó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Desde la estatal comentaron a El Mostrador que la decisión de suspender el funcionamiento fue adoptada por la misma empresa en forma preventiva y voluntaria a la espera de mejores condiciones meteorológicas.

La secretaria de Estado precisó que esto no se trata de un nuevo problema de contaminación y señaló que la Superintendencia ya se encuentra en la empresa para verificar lo ocurrido. "Hoy durante la mañana, por algunos minutos, se detectaron emisiones altas de dióxido de azufre de la planta de Codelco Ventanas. Esta empresa ha paralizado tres de los cuatro convertidores que tiene para justamente terminar con este problema", dijo la jefa de la cartera medioambiental, aclarando que no se reportaron personas afectadas por este episodio.

"La Superintendencia de Medio Ambiente se encuentra presente en el lugar y me confirma que los niveles de dióxido de azufre presentes no han superado la norma de emisión diaria y, por lo tanto, nos da la tranquilidad de que justamente las personas están en buenas condiciones con el aire que están emitiendo", agregó Schmidt.

Desde la Superintendencia aseguraron que a pesar de la emanación, ésta no sobrepasa la norma diaria de 250 microgramos por metro cúbico, ya que se liberaron 186.

Declaración de Codelco

Codelco explicó la situación a través de una declaración pública. De acuerdo a la información entregada por la cuprífera estatal, “a las 07:58 AM, la estación Quintero del sistema de monitoreo que mide la calidad del aire de todo el complejo industrial de Puchuncaví-Quintero, registró una concentración de dióxido de azufre (S02) de 1.274 ug/nm3 durante 5 minutos. Este peak fue puntual, con un promedio horario entre las 7:00 y 8:00 de 509 ug/Nm3, inferior al límite promedio horario establecido en la normativa vigente que es de 1.000 ug/Nm3 por hora”.

Añade que “al verificarse esta alza, y al constatar las condiciones meteorológicas adversas, nuestra empresa decidió voluntaria y preventivamente detener la operación de tres convertidores de la fundición, a las 08:23 AM, para contribuir al mejoramiento de la calidad del aire en el Polo Industrial”.

Precisa finalmente que “tal como explicaron las autoridades, esta alza de S02 no generó ninguna vulneración de la normativa ambiental”.

Alerta Amarilla

La situación en Codelco Ventanas se produce en momentos en que la alerta amarilla fue levantada por las autoridades, debido a la "disminución drástica de los casos de intoxicación en los últimos días". Con esto, los estudiantes volverán a retomar clases a partir del martes.

Sin embargo, a raíz de este nuevo episodio, el senador RN Francisco Chahuán hizo un llamado a estudiar el levantamiento de la medida. “A solo un día que los niños regresen a clases se vuelve a registrar altos niveles de dióxido de azufre en Quintero y Puchuncaví. Hay que reevaluar el levantamiento de la alerta amarilla”, dijo el parlamentario.

Durante esta jornada, el senador PPD Guido Girardi había apuntado contra Codelco, exigiendo a la empresa hacer un estudio de impacto ambiental, porque nunca lo ha hecho. Es más, dijo que “debieran renunciar los directivos de Codelco por las irregularidades que se han cometido” en la zona.

Comisión de Salud sin Schmidt

Girardi encabezó una sesión de la Comisión de Salud en Santiago, donde esperaban a la ministra Schmidt para analizar el tema, pero ella no apareció porque se encontraba en terreno.

“Lamento mucho que la ministra que confirmó su asistencia no haya venido, es una falta de respeto al Senado”, dijo el presidente de la instancia parlamentaria.

En la oportunidad, el ministro de Salud Emilio Santelices informó a los parlamentarios que se trabajará “en un plan de salud pública y de cuidado del medio ambiente” en la zona. Como medidas inmediatas, hoy se concretó la instalación de un Hospital de Campaña en Quintero (donde asistió Schmidt con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez). Además, se dispondrá de acompañamiento psicológico para que los habitantes de ambas comunas, y se harán exámenes adicionales a los niños afectados por los episodios de contaminación.

Girardi advirtió a las autoridades que “a este Gobierno le toca hacer lo que demás no hicieron, durante varios gobiernos, incluso los gobiernos de la Concertación, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2. A Piñera 2 le va a tocar lo que no se hizo en el pasado y proteger a la población y no los bolsillos de las empresas (…) Si no toman las acciones, van a incurrir en notable abandono de deberes”.

Asimismo, el legislador pidió también que las empresas con resolución de calificación ambiental rehagan los estudios “porque lo que hicieron fue de manera completamente irregular”; establecer una norma para emisión del azufre; e instalar un solo sistema de monitoreo, público, porque “acá cada empresa hace su monitoreo, y es como el gato cuidando la carnicería”.