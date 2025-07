Llega a Chile el SUV que entiende que tu mascota también es parte de la familia

Hoy, las familias ya no son como antes. Muchas incluyen a compañeros fieles de cuatro patas que merecen el mismo cuidado y comodidad que cualquier pasajero. Pensando en eso, Omoda | Jaecoo presenta en Chile el nuevo Jaecoo 5, un SUV que no solo destaca por su diseño, tecnología y desempeño, sino que cuenta con un enfoque pet friendly, que lo convierte en el auto ideal para quienes no conciben un viaje sin su mascota.

Este modelo representa un nuevo estándar de movilidad, donde el bienestar, la conectividad y la aventura se combinan. Un SUV pensado y diseñado con lo que necesitan los nuevos núcleos familiares. En su interior, ofrece materiales de fácil limpieza, tapicería antibacteriana y un sistema de climatización optimizado que ayuda a reducir alérgenos, como el pelo de las mascotas. Así, cada viaje es más higiénico, cómodo y saludable para todos los ocupantes.

“Hoy las mascotas no solo acompañan a sus dueños, son parte de la familia. Por eso desarrollamos un vehículo que entiende esa conexión y la pone al centro de la experiencia de viaje”, explica Rocío Valenzuela, gerente de marketing de Omoda | Jaecoo.

Tecnología para conectar y disfrutar en la ciudad o en la naturaleza

Con un diseño robusto y versátil, el Jaecoo 5 está preparado para llevarte a donde quieras, desde las calles de la ciudad hasta los caminos menos explorados. Gracias a su geometría y capacidades todo terreno —incluyendo ángulos de ataque y salida de 20° y 30°, vadeo de hasta 600 mm y cámara de visión 540°— este SUV se adapta con facilidad a distintos escenarios.

Además, incorpora múltiples modos de manejo y control de descenso, lo que asegura una conducción segura, estable y disfrutable, sin importar el terreno.

El nuevo SUV no solo piensa en el espacio físico de sus ocupantes, también en su entretenimiento y seguridad. El modo karaoke transforma cualquier trayecto en un momento divertido, gracias a un sistema de audio Hi-Fi con subwoofer, micrófono con cancelación de ruido y una función para silenciar la voz principal de las canciones. Todo se maneja desde una pantalla táctil de 13,2”, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, el Jaecoo 5 ofrece seis airbags, carrocería reforzada con más de un 75% de acero de alta resistencia y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con funciones como frenado automático de emergencia, alerta de colisión, detector de peatones y ciclistas, entre otras.

“Queremos que cada integrante del viaje —personas y mascotas— disfrute del trayecto. Este modelo refleja nuestra visión de una movilidad moderna: inclusiva, conectada y diseñada al detalle”, agrega Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo en Chile.

Motor eficiente y tres versiones a elección

El modelo llega con un motor 1.5L Turbo TCI que entrega 145 hp y 210 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de 9 velocidades. Cumple con la normativa Euro 6C y alcanza un rendimiento mixto homologado de 13,7 km/l, ideal para quienes buscan eficiencia sin perder potencia.

El Jaecoo 5 se presenta en tres versiones:

Elemental : luces LED, pantalla táctil de 9”, climatizador, conectividad inalámbrica y control crucero.

Prime : suma sensor de lluvia, control crucero adaptativo, alerta de colisión, frenado automático y tapiz EcoCuero.

Summit: agrega sunroof panorámico, climatizador bizona, cámara 540°, iluminación ambiental, sensores delanteros y traseros, y más asistencias a la conducción.

El modelo ya está disponible en Chile a partir de julio, con precios que van desde los $15 millones hasta los $20 millones, dependiendo de la versión elegida.