Crónica de una versión anunciada: Cerna respaldó al Gobierno sobre salida de Consuelo Peña

Hasta la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados llegó esta tarde el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien, tal como se esperaba, defendió la decisión de solicitar el retiro de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña, asegurando que se trató de una atribución propia del cargo y que se ajusta a un procedimiento legal vigente desde hace décadas.

De ese modo, confirmando lo que se preveía que haría, Cerna se mostró totalmente alineado con las versiones entregadas tanto por la Ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, así como por el propio Presidente de la República, José Antonio Kast, quienes descartaron que la exfiscal regional de Tarapacá (Steinert) haya tenido injerencia en la salida de la policía civil de la exsubdirectora, quien a inicios de enero ordenó que un grupo de detectives “cercanos” a la actual secretaria de Estado fueran trasladados a distintas ciudades, luego de recibir un informe de Contrainteligencia según el cual existían sospechas respecto de la probidad de los oficiales.

Dichos oficiales, como ha explicado El Mostrador, pertenecen a la Brigada Antinarcóticos y son conocidos como “Los Lobos” al interior de la PDI. Uno de ellos, el oficial de caso en la investigación contra el “Clan Chen” una mafia china con tentáculos en Iquique y Estados Unidos, tiene un largo historial en el Departamento de Contrainteligencia de la PDI e incluso salió por varios años del área de narcóticos luego del extraño “suicidio” de un compañero suyo, el cual, según Carabineros, en realidad fue un homicidio.

Sin embargo, “Los Lobos” eran los policías favoritos de Steinert y esta además mantenía una relación muy cercana con el jefe del grupo, Mauricio Fuentes, por lo cual, según versiones provenientes de la propia PDI, Steinert habría exigido a Cerna la salida de Peña en una suerte de venganza por el traslado de los funcionarios. Según las mismas versiones, al presionar a Cerna, Steinert dio a entender que se trataba de una decisión tomada por el primer mandatario. Sin embargo, esta tarde el director de la institución descartó lo anterior, echándose sobre sus hombros toda la responsabilidad.

Pese a que también estaba invitada a la sesión Steinert no llegó a la comisión, pues se encuentra en Buenos Aires, de gira junto al Presidente Kast. De esta forma, fue Cerna quien explicó ante los diputados que la dirección y administración de la institución recae exclusivamente en el director general, incluyendo la organización y distribución de los recursos humanos y materiales.

Al final de la sesión y luego de haber sido requerida nuevamente el fondo de la decisión, Cerna insistió en que todos los antecedentes reservados fueron enviados a la Contraloría y de ese modo evitó responder a una serie de preguntas que le plantearon -entre otros- los diputados Jaime Araya (PPD), Raúl Leiva (PS) y Pamela Jiles (PDG). Todos los parlamentarios de derecha presentes aceptaron las explicaciones de Cerna y, con algunos leves matices, llamaron a cerrar el episodio.

Los antecedentes que utilizó Cerna para explicar su decisión

Cerna explicó que las decisiones sobre el alto mando, como nombramientos y retiros, forman parte de sus facultades legales, las que están reguladas por un conjunto de normas orgánicas, legales y estatutarias que rigen la carrera funcionaria en la PDI.

El director detalló que, en el caso de oficiales generales, su retiro se formaliza mediante decreto supremo, y que el estatuto del personal contempla distintas causales para este proceso. En particular, destacó la facultad que permite al director general dar curso o no a solicitudes de retiro sin necesidad de expresar motivos, pues al cumplir 30 años de servicio, los oficiales entregan una carta de renuncia que se les puede hacer efectiva en cualquier momento, sin expresión de causa. Sobre las dudas respecto del retiro de la subdirectora en una fecha que no es la habitual (noviembre o diciembre) explicó que en los últimos años un tercio de los retiros a ese nivel se ha cursado fuera de ese periodo.

El caso de Consuelo Peña

Respecto del caso específico de Consuelo Peña, explicó que la decisión se basó en una solicitud de retiro presentada por la oficial en abril de 2024, cuando esta asumió la subdirección y renovó la carta de retiro que había firmado al cumplir 30 años de servicio.

El jefe policial señaló que notificó a la subdirectora de la decisión de manera telefónica y posteriormente sostuvo una conversación personal con ella, argumentando que la comunicación respondió a contingencias operativas y actividades oficiales que debía atender en esos días.

Asimismo, subrayó que este tipo de decisiones se comunican en el momento en que se adoptan, con el objetivo de evitar vacíos en la cadena de mando y asegurar la continuidad de la gestión institucional.

Consultado sobre quiénes participaron en la determinación, el director reiteró que se trata de un procedimiento reglado, en el que intervienen las autoridades correspondientes conforme a la normativa, aunque insistió en que la decisión recae en su rol como máxima autoridad de la institución.

La exposición se produce en medio de cuestionamientos políticos y administrativos por la salida de Peña, en un contexto donde también se ha abierto una revisión por parte de la Contraloría sobre actuaciones vinculadas al caso.