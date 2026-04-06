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Trump dice que todo Irán “puede ser aniquilado en una sola noche” y subraya su ultimátum MUNDO

Trump dice que todo Irán “puede ser aniquilado en una sola noche” y subraya su ultimátum

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EFE
Por : EFE
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El presidente de EE.UU. endureció su ultimátum a Teherán y advirtió que podría lanzar ataques masivos contra infraestructuras clave si no se reabre el paso estratégico. La tensión escala en Medio Oriente.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Donald Trump elevó la tensión con Irán al advertir que el país “puede ser aniquilado en una noche” si no reabre el estrecho de Ormuz dentro del plazo fijado por Washington. El mandatario amenazó con bombardear infraestructuras críticas tras extender el ultimátum, en medio de la guerra iniciada junto a Israel. Además, destacó el operativo para rescatar a tripulantes de un caza derribado en territorio iraní, que involucró más de 150 aeronaves. El cierre del estrecho, clave para el comercio global de energía, mantiene en alerta a la comunidad internacional y presiona los mercados.
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El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

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Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos puede destruir todos los puentes y todas las plantas energéticas de Irán en “cuatro horas”, una vez que venza el ultimátum que lanzó a Teherán.

Trump redobló sus amenazas de destrucción antes del plazo impuesto a los líderes de Teherán, que expirará el martes a las 20:00 (00:00 GMT del miércoles).

“Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche, mañana por la noche, que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio”, dijo en rueda de prensa.

“Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos”, añadió.

“Cada puente en Irán será arrasado para mañana a medianoche, y cada planta de energía en Irán quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse jamás”, amenazó.

Las nuevas advertencias luego de que Trump dijera que una propuesta de alto el fuego con Irán era “un paso muy significativo”. “No es suficiente, pero es un paso muy significativo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

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