“Expo Patitas”: cuándo será la feria gratuita para mascotas que incluirá corrida “Color Pet”

La actividad contempla charlas educativas, adopciones, concursos, exhibiciones de animales exóticos y la entrega de collares de geolocalización GPS del programa CO.RA.GE.

La Municipalidad de La Florida, a través de sus Corporaciones de Fomento y Deportes, invita a la comunidad a participar en la “Expo Patitas”, evento gratuito y familiar que se realizará el próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, entre las 12:00 y 20:00 horas, en el Parque Balneario, ubicado en Alonso de Ercilla #1380. El encuentro busca promover la tenencia responsable de mascotas e integrar a la comunidad en torno a actividades recreativas y educativas.

Durante las dos jornadas estarán presentes siete fundaciones animalistas, que impulsarán la adopción de perros y gatos y dictarán charlas sobre nutrición, salud, etología y cuidados generales. Asimismo, se dispondrá de atención veterinaria gratuita, juegos interactivos, bebederos giratorios y la entrega de collares de geolocalización GPS del programa CO.RA.GE., herramienta que permite evitar la pérdida de mascotas. El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, valoró esta iniciativa como un espacio de encuentro comunitario en torno al cuidado de los animales “Este es un evento donde los amantes de las mascotas podemos aprender sobre el cuidado responsable y compartir en familia. En La Florida tenemos la mayor cantidad de perros inscritos a nivel nacional, y por eso generamos estas instancias que fomentan la tenencia responsable y la vida en comunidad”.

2K de energía, color y movimiento junto a tu mascota

La corrida “Color Pet” marcará el inicio de las actividades el día sábado a partir de las 10:00 horas. Este circuito de 2 kilómetros permitirá a los dueños competir junto a sus mascotas en un ambiente seguro y recreativo, donde se lanzarán polvos de colores elaborados con maicena, certificados como inocuos y naturales. “Los polvos que se utilizarán en la corrida están elaborados a base de maicena, con colorantes autorizados y certificados, por lo que son completamente seguros tanto para las personas como para las mascotas”, dijo el director de Deportes, Cristóbal Muñoz.

Para participar es necesario inscribirse AQUÍ.

Educación y naturaleza: animales exóticos al alcance de todos

El evento también contará con una exhibición de animales exóticos, entre ellos un guacamayo y cinco especies de reptiles, que estarán a cargo de monitores especializados con fines educativos.

La Expo Patitas reunirá además a 29 expositores, 14 emprendedores de La Florida y 4 marcas patrocinadoras, que ofrecerán productos especializados en alimentación, vestuario y accesorios para mascotas. Paralelamente, en un escenario principal, se desarrollarán concursos, charlas y presentaciones en vivo con la animación de César Campos y la participación de una banda country.

El acceso a la feria es gratuito, pero estará sujeto a inscripción previa AQUÍ.