Llega a Chile nueva marca de motocicletas premium

El grupo RS-Shop acaba de lanzar en Chile la marca VOGE, una línea de motocicletas premium fabricadas en China por Loncin Holdings, compañía con más de 30 años de experiencia y alianzas con marcas europeas de gran tradición.

La marca nació oficialmente en 2018 y se presentó al mundo en el EICMA de Milán 2019, una de las ferias de motos más importantes del planeta. Desde entonces, ha ganado terreno en Europa y Asia, destacando por combinar tecnología avanzada, diseño moderno y precios competitivos. De hecho, este año su modelo DS900X se transformó en la moto trail adventure más vendida en España.

“VOGE es una marca joven, innovadora y con una fuerte presencia internacional, que destaca por su diseño, tecnología y una excelente relación precio-calidad, que ya es muy reconocida a nivel global”, señala Nicolás Spaarwater, gerente general de RS-Shop.

Una propuesta para distintos estilos de conducción

El catálogo que llega a Chile incluye 12 modelos que van desde scooters urbanos hasta motos deportivas, naked, cruiser y adventure. La idea es que cada usuario pueda encontrar la moto que mejor se ajuste a su estilo, ya sea para moverse en la ciudad, disfrutar rutas más largas o atreverse con caminos off-road.

Los precios van desde la Scooter SR150GT a $2.990.000 a la tope de línea DS900X a $9.990.000

Uno de los puntos fuertes de VOGE es el equipamiento de serie. Incluso en los modelos de entrada se pueden encontrar características que antes eran exclusivas de gamas altas, como:

Encendido sin llave (keyless)

Puños y asientos calefaccionados

Pantalla TFT con información completa

Frenos con ABS

Iluminación LED

En los modelos más avanzados, la lista es aún más atractiva: control crucero, asistencias electrónicas de seguridad, radar de punto ciego, cámara frontal HD, quickshifter para cambios rápidos, suspensión premium Kayaba y frenos Brembo.

Más que vender motos: la idea es crear comunidad

RS-Shop no solo busca vender motocicletas, sino también construir una experiencia en torno a la marca. Para ello se organizarán test days, clínicas de manejo, acompañamiento en competencias de trail y paseos grupales desde septiembre.

“Nuestro objetivo es posicionar a VOGE como la marca premium accesible. Pero no solo desde la calidad de sus productos, que ya están probados a nivel internacional, sino también desde el servicio que entregaremos con una atención cercana, personalizada, con soporte técnico real, disponibilidad de repuestos y una red comercial que sepa acompañar a los clientes”, agrega Tomás Zenteno, gerente de marketing de RS-Shop.

Con este lanzamiento, Chile se suma a la expansión global de VOGE, que llega al país con el objetivo de convertirse en la marca premium accesible para quienes buscan dar un salto en calidad y estilo sobre dos ruedas.