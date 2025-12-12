Krishna Teixeira: Joven chilena queda entre las seis finalistas mundiales para viajar al espacio

La historia de Krishna Teixeira Pino, joven de 24 años nacida y criada en Pedro Aguirre Cerda (PAC), acaba de dar un salto inesperado. Hoy figura entre las seis mejores participantes del programa internacional SERA Space, una competencia que reúne a más de 90 mil postulantes de todo el mundo para un único cupo: viajar al espacio a bordo del cohete New Shepard, de Blue Origin.

Su avance sorprende no solo por la magnitud del desafío, sino también por el camino que la trajo hasta aquí. Krishna creció en un entorno marcado por la precariedad y un contexto familiar exigente. “Nací en Pedro Aguirre Cerda, en una familia grande, somos seis hermanos. Era un ambiente complicado, uno podía irse por otro camino”, recuerda. La mecánica fue su primera vía hacia la ciencia, un lenguaje técnico que la conectó con la curiosidad y la disciplina.

A los 15 años, su fascinación por el espacio se consolidó tras conocer la misión Year in Space del astronauta Scott Kelly y la historia del cosmonauta Yuri Gagarin. Krishna cuenta que fueron esas referencias las que afirmaron su convicción de que la ciencia es un camino capaz de motivar incluso a “entregar la propia vida”.

De la Armada a la carrera espacial

A los 19 ingresó a la Armada de Chile, donde se especializó en mecánica de combustión interna y trabajó en la Fragata Williams, realizando tareas de monitoreo de sistemas y control de armamento. Ahí también enfrentó límites para seguir estudiando, un obstáculo que terminó impulsándola a tomar una decisión clave: retirarse tras cinco años para “darle el enfoque real” a su futuro profesional.

En ese proceso obtuvo una beca Santander y conoció la convocatoria de SERA Space, la agencia privada que elegirá a una sola persona para realizar el viaje espacial. Fue su esposo quien la animó a dar el salto. “¡Juégatela, no pierdes nada!”, recuerda que le dijo.

El sistema de selección se basa en un puntaje llamado Space Dust, que se acumula a través de visualizaciones, apoyo en redes sociales y registros generados mediante enlaces personalizados. Gracias a ese mecanismo, Krishna ya se posicionó en el top 6 global, superando a decenas de miles de postulantes.

La competencia contempla tres fases:

Fase 1: Ranking global por puntaje social (ya superada por Krishna).

Fase 2: Verificación de identidad y competencias regionales; solo avanzan tres finalistas.

Fase 3: Entrenamiento físico, desafíos técnicos y pruebas colaborativas. La comunidad global elige al equipo ganador, cuyo representante viajará al espacio.

El sueño que la impulsa

Para Krishna, este logro va mucho más allá de una ambición personal. Aspira a convertirse en un referente para niñas, niños y jóvenes de contextos vulnerables. “Quiero inspirar a otros. Quiero que sepan que sí se puede aspirar a algo grande, aunque uno venga de lugares donde no siempre hay oportunidades”, comenta.

Hoy continúa estudiando, creando contenido científico y preparándose para un eventual entrenamiento, mientras sigue escalando posiciones en la carrera por convertirse en la primera chilena en viajar al espacio mediante este programa ciudadano.