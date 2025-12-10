Mujeres conductoras en Red Movilidad: crecen 142% y superan las 2.300 por primera vez

Un total de 167 nuevas conductoras se incorporaron a Red Movilidad entre julio y septiembre, según informó esta mañana el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Con estas incorporaciones, el sistema capitalino alcanza 2.323 mujeres al volante, cifra que representa un aumento del 142% desde marzo de 2022.

El avance responde a un trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas operadoras y los municipios, articulado a través de iniciativas como el programa Mujeres Conductoras, que entrega becas para obtener la licencia profesional y facilita la inserción laboral en un rubro históricamente masculino.

En la Ceremonia Mejores Conductores y Conductoras RED 2025, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó el impacto de este crecimiento tanto en el servicio como en la calidad de vida de las trabajadoras. Sostuvo que el sello femenino en Red Movilidad no solo ha permitido viajes más seguros y amables, sino que también ha significado una fuente estable de empleo, autonomía económica y un sustento para muchos hogares.

“Esta política pública nos llena de orgullo: las mujeres al volante de los buses RED crecieron un 142% desde marzo del 2022, abriéndose el paso en un rubro mayoritariamente masculino. Hoy son más de 2.300 las mujeres que conducen buses, que son altamente valorizadas por los usuarios y usuarias del sistema, con viajes más seguros y agradables y donde sólo en el último trimestre, la cifra volvió a crecer al sumarse 167 nuevas mujeres a Red Movilidad”, indicó Muñoz, agregando que “no debemos olvidar que cuando partió el sistema, en 2007, sólo contábamos con 40 conductoras en todo el sistema”.

Actualmente, Red Movilidad cuenta con cerca de 18.000 conductores, de los cuales las mujeres representan un 12,63%. Solo en el último año se incorporaron 426 nuevas conductoras, muchas de ellas jefas de hogar. La directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia Salas, destacó que el programa Mujeres Conductoras ha impulsado el empoderamiento y la independencia económica de mujeres de comunas como La Pintana, Renca, Puente Alto y Huechuraba, ofreciendo un empleo formal compatible con las labores de cuidado.

“El Programa Mujeres Conductoras aporta capacitando a quienes lo realizan, mejorando la calidad de sus vidas y entregándoles la oportunidad de un empleo formal. De quienes han cursado el programa, más del 61% realizan labores de cuidado y 43,2% estaban sin trabajo al iniciarlo. Ser conductora de Red Movilidad otorga autonomía económica y un trabajo compatible con la vida familiar y personal”, enfatizó Tapia.

Las cifras fueron destacadas en el marco de una nueva premiación a los mejores conductores y conductoras de 2025, reconocimiento que valora el buen servicio, la conducción segura, la amabilidad y, este año, la atención a la accesibilidad universal.