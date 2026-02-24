En el marco del 8M: estreno en Chile de podcast “Un Llamado a Actuar” ante una crisis invisibilizada

En medio de cifras que muestran un crecimiento alarmante de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Chile, la plataforma Actuar Es Urgente, junto a Fundación Tremendas, la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile y El Mostrador, presentan el lanzamiento oficial del podcast “Un Llamado a Actuar”. El evento se realizará el viernes 6 de marzo, desde las 09:30 horas, en el Espacio Ágora (Campus Juan Gómez Millas) de la Universidad de Chile.

El lanzamiento, que se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer, contará con la participación de la periodista Paulina de Allende-Salazar, autora del reportaje “Vergüenza nacional” emitido en el programa Punto por Punto de El Mostrador, donde se expone que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Chile ha aumentado un 73 % en los últimos dos años, afectando mayoritariamente a víctimas que se encontraban bajo programas de protección del Estado y sin medidas efectivas de prevención en ámbitos como el turismo o el transporte.

Un espacio para discutir y actuar

El encuentro será un espacio de diálogo sobre el rol de los podcasts como herramientas de incidencia social y periodística, y la presentación de esta producción sonora, basada en relatos reales derivados de sentencias judiciales y desarrollada con un enfoque sensible y responsable.

Historias que enfrentan una realidad urgente

“Un Llamado a Actuar” narra historias reales basadas en sentencias judiciales por explotación sexual infantil en Chile, con relatos provenientes de diversas realidades sociales y territoriales. A través de cinco episodios en su primera temporada, el podcast expone fallas estructurales, responsabilidades compartidas y la imperiosa necesidad de fortalecer la prevención, la protección y el acceso a la justicia para quienes han sufrido esta grave vulneración de derechos.

En un escenario donde diversas instituciones nacionales advierten sobre una crisis en expansión de explotación sexual infantil, y donde cifras y testimonios confrontan a la sociedad con una realidad muchas veces invisibilizada, este lanzamiento se presenta como una invitación a escuchar, reflexionar colectivamente y asumir responsabilidades frente a una problemática que exige respuestas urgentes.

La entrada es gratuita, con inscripción previa disponible en: https://forms.gle/3xvRFkYArPU8K4nc9