Vergüenza nacional: explotación sexual infantil en Chile aumenta un 73%

Chile enfrenta una nueva emergencia país: la explotación sexual infantil aumentó un 73% en los últimos dos años. Lo más grave es que, del total de niñas y adolescentes manipuladas, golpeadas, abusadas y comercializadas como si fueran objetos, se estima que el 55% –más de la mitad– sufrió explotación sexual mientras se encontraba bajo el resguardo de algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.

El perfil del explotador dista del estereotipo habitual. Especialistas lo describen como “un hombre común y corriente”, al menos en apariencia. En general, se trata de agresores jóvenes, con un promedio de edad entre los 30 y 33 años.

La región con más denuncias de víctimas identificadas por cada 100 mil habitantes es, por lejos, la de Magallanes y de la Antártica Chilena.

También comienzan a detectarse clientes de explotación sexual que llegan a hoteles acompañados de menores de edad. Pese a ello, no existen sistemas preventivos masivos en empresas de turismo ni de transporte, donde principalmente se comete este delito.

