La Lira Popular chilena es incluida en la prestigiosa Enciclopedia de Literatura de Oxford, informó la Universidad de Chile.

“The Lira Popular in Chile: An Important Latin American Broadside from the Late 19th and 20th Centuries” se titula el artículo de cerca de 50 páginas que fue publicado a fines de mayo por la Oxford Research Encyclopedias en el área de literatura.

Para Simoné Malacchini, académica del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, la importancia de la Lira Popular tiene relación con que reúne distintos elementos de la identidad chilena.

Historia

La Lira Popular es un conjunto de hojas de poesía escritas por poetas populares urbanos, que circularon masivamente en las grandes ciudades y pueblos de Chile entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La mayoría de ellos eran de origen campesino y habían emigrado a Santiago a mediados del siglo XIX. Entre los más destacados se cuentan Bernardino Guajardo, Juan Rafael Allende, Nicasio García, Rolak, Daniel Meneses. Junto a ellos, destaca una mujer, la poeta popular Rosa Araneda.

A través de la Lira se difundían y comentaban los aconteceres sociales y políticos. También se narraban crímenes, catástrofes naturales, contiendas electorales o crisis políticas, así como fenómenos prodigiosos, históricos o de amor, entre otros, englobados genéricamente en lo que se conoce como “versos a lo humano y a lo divino”.

En Chile, se puede encontrar algunas colecciones de la Lira Popular en el Archivo de Literatura oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional y en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. La Colección Lira Popular del Archivo Central Andrés Bello, en específico, se incorporó el año 2013 al Registro de la Memoria del Mundo (MOW) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta colección corresponde al más importante acervo de impresos chilenos en formato de pliegos sueltos, publicados entre fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y se compone de 880 pliegos que han sido objeto de un importante proyecto de conservación, restauración y digitalización.

Custodia

La Universidad de Chile asumió la custodia de este conjunto de pliegos a través de la adquisición de la Colección Raúl Amunátegui, como antiguamente se la identificaba. No obstante, se carece de noticias certeras respecto de la fecha exacta en que la custodia se hizo efectiva. Las piezas que integran la colección están disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile.

“Relata noticias sensacionalistas en décimas y logra dar cuenta de un imaginario, de plasmar un momento de nuestro país, en un contexto importante de modernización. Es un medio interesante por todos los aspectos que junta: aúna a un poeta popular que antes de imprimir los versos los declamaba o cantaba y ahora los imprime. Sumado a la visualidad que tiene el impreso, se convierte en un objeto cultural justamente por todas estas dimensiones que congrega”, explica la profesora Malacchini.

La académica, además, releva que este objeto cultural destaca por su tipografía, por su grabado, por su contenido social y por el tipo de versos, “es un producto cultural identitario muy fuerte”, así como un elemento clave en el origen de la prensa sensacionalista en Chile. La experta afirma que este fenómeno cultural se generó en otras partes de América Latina y del mundo de manera similar, pero no idéntica. “Ejemplo de ello fue México. Eran pliegos sueltos que también relataban noticias en verso. Hay pliegos en todo el mundo que se podrían vincular con la Lira Popular. Por ello, hay un interés de abrir el tema al mundo para que investigadores a nivel mundial puedan estudiarlo e incorporarlo en una investigación más global de los pliegos sueltos”.

Simoné Malacchini empezó a investigar sobre la Lira Popular el año 2007. En el año 2015, publicó el libro ‘Lira Popular identidad gráfica de un medio impreso chileno’, que fue comprado por las bibliotecas universitarias más importantes a nivel mundial. En esta oportunidad y para esta publicación en Oxford, la profesora recibió un Fondo de Estímulo a la Traducción de la Dirección de Investigación de y Creación de la FAU (DIC), que le permitió financiar parte de la traducción del artículo que fue publicado en la prestigiosa enciclopedia británica.