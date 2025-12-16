Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso denuncian falta de conducción y sobrecarga laboral

A seis meses del nuevo directorio, el sindicato del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) denunció falta de conducción y sobrecarga laboral, informó Aquí Valparaíso.

En una declaración pública, el 11 de diciembre el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Parque dio a conocer un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación frente a la situación actual del Parque y su proyección».

En mayo pasado, el espacio enfrentaba una fuerte crisis, económica y de gobernanza: el Consejo de Defensa del Estado había embargado la cuenta corriente de la institución por deudas impagas con el Ministerio de las Culturas (Mincap), y la presidenta del directorio Gianina Figueroa había renunciado.

La situación había puesto en duda la continuidad del PCdV, hasta que el Gobierno nombró en junio al nuevo presidente, Abel Gallardo, y a los integrantes del directorio que faltaban (entre ellos, Jorge Baradit).

Pero a la fecha, señaló el gremio, «resulta difícil identificar avances concretos de este directorio y su administración en los seis meses transcurridos desde su emergente instalación». Además, persisten «problemas críticos».

Problemas críticos

El sindicato criticó que el Parque aún no haya realizado concurso para contar con un nuevo director ejecutivo, cargo vacante desde enero de 2023. Y Valentina Gallardo, quien ejerce como interina, «no ha logrado dar solución a problemas estructurales de la organización. Esto producto de su inexperiencia en el sector cultural y un currículum acotado que no da con el perfil que significa estar a cargo del PCdV-Ex Cárcel».

Los trabajadores también revelaron una sobrecarga laboral sobre algunos funcionarios, dada la reducción de algunos departamentos para minimizar gastos. Dieron cuenta de cinco demandas laborales en curso y otras denuncias en la Dirección del Trabajo.

Destacaron que la propuesta de reajuste salarial «no se acerca ni a la mitad de lo que varió el IPC en 2024» (4,5%) y que se mantienen debilidades en la gestión financiera, pues «desde el 2018 el sindicato ha manifestado la necesidad de contar con una orgánica institucional que genere recursos propios, cosa que aún no sucede».

Consultada la administración del Parque sobre las críticas realizadas por el sindicato, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.