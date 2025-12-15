Valparaíso, la región donde Kast obtuvo su peor resultado

Presentado por:

Buen día, estimada comunidad de Aquí Valparaíso. Ayer, el país decidió que José Antonio Kast fuera el próximo Presidente de Chile. El republicano obtuvo el 58% de los votos vs. el 42% que consiguió la ahora excandidata oficialista, Jeanette Jara (PC). Y si bien se impuso en todas las regiones, en la V obtuvo su peor resultado: el 54%.

Aunque sigue siendo alta, la cifra refleja la persistencia de «clivajes territoriales» en la zona, o de comunas -como Valparaíso o San Antonio- «donde la izquierda ha sostenido mayorías desde hace más de una década«, explica un analista. El gobernador Mundaca, el jefe de campaña de esta colación en el Puerto, anticipó un «severo» proceso de autocrítica en el progresismo.

Expropiación del Cerro Centinela en San Antonio . Persiste la incertidumbre entre los pobladores y los dueños del terreno sobre qué sectores serán expropiados y cuáles quedarán sujetos al desalojo. Mientras, las cooperativas de la megatoma estudian estrategias de reubicación interna para evitar que cerca de 2.200 familias sean expulsadas del campamento.

. Persiste la incertidumbre entre los pobladores y los dueños del terreno sobre qué sectores serán expropiados y cuáles quedarán sujetos al desalojo. Mientras, para evitar que cerca de 2.200 familias sean expulsadas del campamento. Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista solicitaron a la Comisión de Ética de la Cámara iniciar un procedimiento contra la diputada Barchiesi, tras cuestionar públicamente la licencia médica de Mundaca y emitir fake news, así como sanciones que podrían incluir multas.

tras cuestionar públicamente la licencia médica de Mundaca y emitir fake news, así como sanciones que podrían incluir multas. Entrevista . El aterrizaje cuesta arriba del nuevo seremi de Transportes de Valparaíso, Jean Pierre Ugarte (FA). A poco de asumir tuvo que enfrentar la muerte de una estudiante, atropellada por un micrero, y la desvinculación de un alto funcionario. Mientras, empuja licitaciones clave para modernizar la flota de buses e incorporar el recaudo electrónico.

. El aterrizaje cuesta arriba (FA). A poco de asumir tuvo que enfrentar la muerte de una estudiante, atropellada por un micrero, y la desvinculación de un alto funcionario. Mientras, empuja licitaciones clave para modernizar la flota de buses e incorporar el recaudo electrónico. A seis meses de la instalación del nuevo directorio del Parque Cultural de Valparaíso-Ex Cárcel, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del recinto acusó falta de avances concretos en la gestión y advirtió la persistencia de problemas estructurales, laborales y financieros que, aseguran, siguen poniendo en riesgo la proyección del espacio.

José Antonio Kast ganó la Presidencia en todas las regiones y en Valparaíso obtuvo su peor resultado

Ayer tuvimos la elección presidencial y según el reporte del Servel, José Antonio Kast Rist será el próximo Presidente de Chile. El abogado republicano obtuvo el 58,16% de los votos, imponiéndose sobre la candidata de la centroizquierda, Jeanette Jara (PC), quien logró el 41,84%.

El 11 de marzo de 2026 será la primera vez que un militante del Partido Republicano asuma como gobernante del país. La tienda fue constituida legalmente el 20 de enero de 2020 sobre la base de 18 principios fundamentales, entre ellos, la defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural, la creencia en Dios, la familia fundada entre un hombre y una mujer como base de la sociedad, la justicia social, la economía social de mercado y la promoción de la descentralización.

Kast ganó en todas las regiones, pero en la V obtuvo su peor resultado: un 54,16% de los sufragios. Nos siguió Coquimbo, donde obtuvo el 54,17%, y la Metropolitana (53,21%).

Y si bien el exmilitante de la UDI triunfó en prácticamente toda la región, hubo cinco comunas (de 38) en donde salió victoriosa Jara: Valparaíso (53,16%), San Antonio (53,85%), Juan Fernández (59,29%), Petorca (52,79%) y Rapa Nui (54,47%). En Viña del Mar, donde ejerce su segundo periodo la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), ganó Kast y Jara no superó el 45,14%.

En otras comunas también estuvo “peleado”: en El Tabo, el republicano obtuvo el 50,84%; en La Calera y Nogales, el 51,3%; y en Llay-Llay, el 51,44%.

Valparaíso y la persistencia de «clivajes territoriales»

Para Raúl Celis (RN), exconstituyente y profesor de la Escuela de Gobierno de la PUCV, “esta elección se resolvió anticipadamente el 4 de septiembre del 2022 con el rechazo al proyecto de nueva Constitución. La Constitución iba a ser el programa de gobierno de Gabriel Boric y estos tres años han sido percibidos muy mal, especialmente en materia de seguridad. El mismo resultado se habría producido con cualquier otro candidato oficialista”.

Pero en la Región de Valparaíso “se confirmó una geografía electoral que viene repitiéndose hace una década: incluso cuando la derecha gana en la región, su ventaja se estrecha en el eje urbano-portuario Valparaíso–San Antonio y en territorios de conflicto socioambiental como Petorca. Son comunas con pobreza e intensa diversidad social, alta presencia universitaria en Valparaíso y una identidad laboral-organizativa portuaria en San Antonio, donde la izquierda ha sostenido mayorías desde hace más de una década”, plantea el académico de la Escuela de Administración Pública de la UV, Eduardo Muñoz (FA).

Para Muñoz, el resultado de Jara en la zona responde a “la persistencia de clivajes territoriales y sociales”, pues Valparaíso o San Antonio “son comunas donde se viene manifestando una mayoría de izquierda en todos los tipos de elecciones desde 2011, sea en parlamentarias, de gobernadores, alcaldes, plebiscitos constitucionales. Lo que muestra cómo en las grandes zonas urbanas de la región la distancia entre ambas candidaturas se reduce respecto del promedio nacional”.

La derecha anticipa «la recuperación» de Chile. La izquierda, una «severa» autocrítica

La diputada (RN) y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores, celebró el triunfo de Kast y aseguró que “se viene un nuevo camino para Chile, la recuperación de Chile, de ese Chile grande y próspero, donde todos podemos ser parte. Vamos a levantar a nuestro país de estos cuatro años duros, terribles. Estamos contando los días para el 11 de marzo. Comienza la recuperación de nuestro país con nuestras ideas, las ideas de la derecha, de esa derecha valiente. Así que gracias a todos los que han confiado en esta opción, no los vamos a decepcionar”.

Por el contrario, el gobernador Rodrigo Mundaca (Ind-FA), que ejerció como jefe regional de la campaña de Jara, dijo notoriamente decepcionado que “vendrá un proceso de autocrítica severo y profundo” y que “el progresismo va a tener que caminar el país, volver a reconectar con las necesidades más importantes de la nación. Y esto no se trata de darle respuesta al cosismo, a cuestiones suntuarias, sino una respuesta real para que exista y prevalezca el bienestar en Chile”.

San Antonio: cooperativas de megatoma estudian traslado de familias a sector expropiado

Hasta el viernes, ni los pobladores de la megatoma de San Antonio ni los dueños del terreno conocían con exactitud qué parte del campamento será expropiado por el Estado y qué sector quedará fuera. Tampoco, dónde partirá el desalojo que ordenó la Corte de Apelaciones en junio de 2023, pues el plan propuesto por el Ministerio del Interior, y acogido por el tribunal, sigue siendo «reservado» para los principales involucrados.

De todos modos, los ocupantes ya se hicieron una idea a partir de un mapa publicado por el diario El Mercurio, poco después de publicado el decreto de expropiación. En él se observaban tres lotes no continuos en el Cerro Centinela, que sumarían las 110 hectáreas (de 215) incluidas en la indemnización y donde el Minvu planea construir un proyecto habitacional. En base a ese plano tentativo ya se pusieron a trabajar. En teoría, 2.200 de 3.714 familias estarían sujetas al desalojo.

En conversación con Aquí Valparaíso, Mario Reyes Carrillo, presidente de la federación de 40 cooperativas de la megatoma, explica que el Minvu les habría señalado que dicho mapa no sufriría grandes modificaciones, pues quedarían fuera de la expropiación aquellos sectores peligrosos o con riesgo de remoción en masa, como quebradas. De esta manera, la semana pasada ya comenzaron a definir algunas estrategias de reubicación de las familias que viven en esos sectores.

Reubicación. Dentro de las alternativas se maneja, por ejemplo, utilizar los terrenos de las sedes sociales o las canchas de fútbol. También, los patios de algunos vecinos que puedan acoger una segunda vivienda. O achicar avenidas de hasta 14 metros de ancho. Reyes dice que «los propios vecinos nos estamos organizando. Con la respuesta definitiva veremos los terrenos que están disponibles para empezar el traslado de las familias al espacio que quede dentro de la expropiación».

La idea es que nadie quede en la calle: identificar nuevos espacios disponibles dentro del sector del campamento que será expropiado y comenzar con el traslado de enseres y materiales de las viviendas que sí o sí serán desalojadas. El dirigente señala que «lo que nos interesa es evitar la imagen, el daño que le puede causar a los niños cuando viene el desalojo. Queremos evitar eso, que pasen por ese proceso, y cuando digan que el ‘sector x es primero’, trabajar allí y trasladar todo a espacios habilitados».

Sobre la expropiación, el dirigente dice que «es parte de un logro, pero no da para festejar, sino para trabajar en profundamente porque el camino que viene es gigantesco. El mismo tema de la reubicación es gigante. No podemos festejar porque tenemos 2.200 familias en las cuales pensar. Es una buena noticia no solo para nosotros como campamento, sino porque anunciaron que hay espacio, otras 10 hectáreas, para dar solución a comités de vivienda de la zona».

Plano definitivo. «El plano expropiatorio no se ha compartido porque el trámite aún no finaliza. Apenas salga el decreto expropiatorio, se le presentará a la asamblea de cooperativas. También se ha buscado resguardar a las propias familias y garantizar un proceso ordenado de reubicación de las familias cooperadas que quedan fueran del plano expropiatorio», explica Gloria Maira, delegada del Minvu para la megatoma.

Diputados FA y PC llevarán a Barchiesi a la Comisión de Ética por dichos contra Mundaca

El martes de la semana pasada, y luego que este medio publicara la crónica Las fake news de la diputada republicana Chiara Barchiesi, parlamentarios del FA y el PC ingresaron un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar un procedimiento ordinario por «infracciones a los deberes parlamentarios», dice la solicitud (revísala aquí).

Suscrito por los frenteamplistas Camila Rojas, Jorge Brito, Diego Ibáñez y Francisca Bello, y los diputados PC Luis Cuello y Karol Cariola, el escrito aborda las «declaraciones públicas de la diputada Chiara Barchiesi Chávez, que cuestionan la veracidad de la licencia médica del gobernador regional de Valparaíso, don Rodrigo Mundaca Cabrera, imputándole el uso de dicho instrumento legal para participar en campañas políticas».

Según los parlamentarios, Barchiesi habría infringido en al menos cuatro ocasiones el reglamento que rige a la Cámara. Entre ellos, el artículo 346, numeral 3, letra a) que indica: «Obrar con honradez y buena fe. No han de realizar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita actividad del Congreso Nacional. Destacar afirmar o negar con falsedad».

Como petición, solicitaron que la Comisión «aplique a la diputada Barchiesi la sanción disciplinaria que corresponda, en los términos del artículo 347 y artículo 348 del Reglamento, proponiendo a la Sala de la Cámara las medidas sancionatorias pertinentes».

Las sanciones incluyen un llamado al orden, amonestación o censura. Y pueden incluir multas de entre el 5 y el 25% de la dieta líquida mensual de la parlamentaria.

Nuevo seremi de Transportes: «Había que venir a rescatar la Región de Valparaíso»

No han sido semanas fáciles para Jean Pierre Ugarte (36). Hace dos meses asumió como seremi de Transportes de la Región de Valparaíso -el quinto en lo que va de Gobierno-, luego de renunciar al mismo cargo en la Región de los Ríos. Cuando el subsecretario Jorge Daza lo presentó en el Puerto, reconoció que “desvestimos un santo para vestir a otro”. La situación era crítica: el último seremi, Benigno Retamal, había renunciado después de conocerse que había organizado una jornada de planificación que terminó en asado.

Así, Ugarte (FA) -que es porteño- volvió a su región de origen y rápidamente debió enfrentar dos crisis: la muerte de la estudiante Paloma Ulloa, atropellada por un micrero, y la desvinculación del coordinador local de la División de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa, por “un desempeño alejado de las exigencias del servicio”, y cuya salida ha estado empañada por acusaciones de pagos irregulares de parte de una operadora de buses.

Es esa unidad, precisamente, la encargada de adjudicar dos grandes -y esperadas- licitaciones para la zona: la renovación de un tercio de la flota de buses del Gran Valparaíso, y la que implementará el recaudo electrónico.

-¿Como avanza la licitación que modernizará el sistema de transporte público?

-Las empresas presentaron sus propuestas al ministerio la primera semana de diciembre. Ahora la División de Transporte Público las estudiará y en enero viene el segundo hito: la oferta económica, o cuánto ofrecen por eso, que cerrará el 3 de febrero. Estimamos que en el primer semestre del 2026 la División va a seleccionar a la empresa que debería prestar el servicio, para luego proceder con su implementación -tienen que llegar las micros-. El primer semestre del 2027 debería estar andando.

-El proyecto contempla cuatro nuevos terminales en Placilla (Valparaíso), Concón, Quilpué y Villa Alemana, a cargo de la estatal Desarrollo País. ¿Por qué debe esperar a que se adjudique la licitación para poder construir?, ¿no son terminales estándar?

-Porque dentro de todas las variables se tiene que estudiar ese riesgo. Es obvio. En el plan operacional las empresas tienen chance de dar más cosas de las que se piden, para hacer más atractiva la oferta. Esto no se va a empezar a construir en septiembre (de 2026) y -tú lo dijiste- en un semestre no va a estar todo listo. Los servicios de transporte público tienen que tener terminales para su funcionamiento. Ya hay prediseños, pero los tiempos de construcción dependen de Desarrollo País.

-¿En qué estado se encuentra la licitación del recaudo?

-El 9 de diciembre se hizo la apertura de la oferta técnica. Esa licitación contempla a todo el sistema de transporte público, para todo el parque (de micros). La idea es que funcionen en paralelo a la anterior, que no haya eventos exógenos que retrasen el proyecto. Porque cuando se dinamiza el pago, hasta los tiempos de viaje disminuyen. Y al no contar con efectivo arriba de las micros disminuyen los riesgos asociados a la delincuencia.

-¿Qué hitos en materia de transportes destacaría de la gestión del Gobierno en la zona?

-El Presidente le dio una pura gran orden al ministro (Juan Carlos Muñoz): moderniza el sistema de transporte público en regiones. Y eso es lo que el MTT ha hecho. Contamos con nuevos contratos para crear o renovar servicios rurales, donde los mayores de 65 años estarán exentos de pago. También es relevante el avance del proyecto del tren Valparaíso-Santiago y la extensión de EFE a La Calera; los nuevos buses eléctricos y recorridos en Valparaíso; la integración y modernización de semáforos; y el estudio de movilidad sustentable en Rapa Nui.

-Considerando todos los desafíos que tiene la región, ¿por qué aceptó la propuesta del subsecretario Jorge Daza?

-El subsecretario me lo consultó. Había que venir a rescatar la región, no resiste una administración de cuatro años con cinco seremis. Valparaíso es una región difícil, pasé de administrar 12 a 38 comunas. De tener 2 provincias a 8. No fue fácil. Tomé la determinación y apelé al choro porteño y dije: «Vale, me la puedo. Si hay que rescatar a un buen ministerio y a una región tan importante para mí, hay que hacerlo. Y hay que volver».

A seis meses del nuevo directorio, sindicato del PCdV denuncia falta de conducción y sobrecarga laboral

En una declaración pública, el 11 de diciembre el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV)–Ex Cárcel dio a conocer un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación frente a la situación actual del Parque y su proyección».

En mayo pasado, el espacio enfrentaba una fuerte crisis, económica y de gobernanza: el Consejo de Defensa del Estado había embargado la cuenta corriente de la institución por deudas impagas con el Ministerio de las Culturas (Mincap), y la presidenta del directorio Gianina Figueroa había renunciado. La situación había puesto en duda la continuidad del PCdV, hasta que el Gobierno nombró en junio al nuevo presidente, Abel Gallardo, y a los integrantes del directorio que faltaban (entre ellos, Jorge Baradit).

Pero a la fecha, señaló el gremio, «resulta difícil identificar avances concretos de este directorio y su administración en los seis meses transcurridos desde su emergente instalación». Además, persisten «problemas críticos».

Problemas críticos. El sindicato criticó que el Parque aún no haya realizado concurso para contar con un nuevo director ejecutivo, cargo vacante desde enero de 2023. Y Valentina Gallardo, quien ejerce como interina, «no ha logrado dar solución a problemas estructurales de la organización. Esto producto de su inexperiencia en el sector cultural y un currículum acotado que no da con el perfil que significa estar a cargo del PCdV-Ex Cárcel».

Los trabajadores también revelaron una sobrecarga laboral sobre algunos funcionarios, dada la reducción de algunos departamentos para minimizar gastos. Dieron cuenta de cinco demandas laborales en curso y otras denuncias en la Dirección del Trabajo. Destacaron que la propuesta de reajuste salarial «no se acerca ni a la mitad de lo que varió el IPC en 2024» (4,5%) y que se mantienen debilidades en la gestión financiera, pues «desde el 2018 el sindicato ha manifestado la necesidad de contar con una orgánica institucional que genere recursos propios, cosa que aún no sucede».

Versión del PCdV. Consultada la administración del Parque sobre las críticas realizadas por el sindicato, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Breves regionales

La Superintendencia del Medio Ambiente formuló dos cargos contra la refinería Aconcagua de la ENAP en Concón , luego de constatar que la empresa superó los límites máximos permitidos en la descarga de residuos líquidos al mar para los parámetros establecidos en su Programa de Monitoreo (como Hidrocarburos Volátiles). Además, verificó que el titular excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo durante agosto de 2024.

, luego de constatar que la empresa superó los límites máximos permitidos en la descarga de residuos líquidos al mar para los parámetros establecidos en su Programa de Monitoreo (como Hidrocarburos Volátiles). Además, verificó que el titular excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo durante agosto de 2024. El Seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza , junto al delegado presidencial regional Yanino Riquelme, informaron que el Ministerio de Obras Públicas firmó el contrato con la empresa pública Asmar para el diseño conceptual del sistema electromecánico y plano de rodadura del ascensor Artillería.

, junto al delegado presidencial regional Yanino Riquelme, informaron que el Ministerio de Obras Públicas para el diseño conceptual del sistema electromecánico y plano de rodadura del ascensor Artillería. ⁠El 20 de diciembre se conmemora un aniversario más de la muerte de Federico Santa María , exitoso empresario y filántropo chileno quien legó toda su fortuna en su testamento para fundar la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.

, exitoso empresario y filántropo chileno quien legó toda su fortuna en su testamento para fundar la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. El Juzgado de Garantía de La Calera decretó el 10 de diciembre la medida cautelar de prisión preventiva a F.A.M.H., imputado en calidad de autor de un incendio registrado en La Cruz el 7 de diciembre. En la audiencia de formalización, el magistrado Roberto Lizana tomó en consideración “la condición especial del imputado, quien era maquinista de bomberos desde el año 2014, o sea, lleva más de diez años como voluntario de bomberos».

decretó el 10 de diciembre la medida cautelar de prisión preventiva a F.A.M.H., imputado en calidad de autor de un registrado en La Cruz el 7 de diciembre. En la audiencia de formalización, el magistrado Roberto Lizana tomó en consideración La Municipalidad de Villa Alemana asumió oficialmente la administración del tradicional Parque Rotario, espacio que desde hoy pasa a denominarse Parque Municipal “Carlos Longhi Ruiz”, en homenaje a la familia que donó el terreno. La gestión permitirá impulsar una recuperación integral del recinto, consolidándolo como un nuevo pulmón verde y centro cultural para la ciudad.

