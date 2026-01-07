La resurrección del Cine O´Higgins: proyecto de conservación logra visto bueno para su diseño

El proyecto de conservación del Cine O´Higgins logró el visto bueno para su diseño, informó este miércoles Aquí Ñuble.

El inmueble representa una parte importante de la historia de Chillán. El edificio que alguna vez lo albergó sigue siendo testigo privilegiado del progreso de la ciudad. Es por eso que el mítico inmueble merecía la oportunidad de volver a sus glorias de antaño y, por lo mismo, se puso en marcha un proyecto para resucitarlo, el que acaba de dar un paso clave para su concreción.

Es así como el proyecto denominado «Mejoramiento del Inmueble de Conservación Histórica Ex-Cine O’Higgins» obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) de parte de la Seremi de Desarrollo Social, lo que permite dar inicio formal a su etapa de diseño y la adquisición del terreno. La iniciativa forma parte de la llamada Agenda Ñuble 250 y es clave para rescatar este edificio icónico de estilo art decó de 2.131 m2, que acompaña a la urbe chillaneja desde 1952.

¿Cuál es la idea entonces? Crear una suerte de Cine 2.0: un espacio que ofrezca proyecciones en 360°, una moderna sala de cine y áreas destinadas a la creación de contenido digital. La propuesta combina la restauración de la arquitectura original del inmueble con funcionalidades propias del siglo XXI, con el objetivo de instalar un nuevo referente cultural para la ciudad en un entorno moderno y vanguardista. El proceso de diseño tendrá una duración de 12 meses y se desarrollará en cuatro fases: diagnóstico, anteproyecto, desarrollo de especialidades y entrega final.

El edificio, ubicado en la esquina de las avenidas O’Higgins y Libertad, fue obra del arquitecto Juan Rau y funcionó como cine hasta 1994, tras lo cual se transformó en una discoteca que con el paso de los años acabó cerrando sus puertas. Completamente abandonado, hoy es un inmueble de conservación histórica que incluso estuvo a punto de ser demolido para dar paso a la sede de un instituto de educación superior, pero la lucha por mantenerlo vivo ha perdurado y ya comienza a tomar forma para regalarle nuevos bríos.

José Cristian Menéndez, representante de los herederos de la propiedad, valoró el interés institucional y calificó como “extraordinario que se tome conciencia y se conserve el legado de mi padre. Valoramos profundamente el interés del Gobierno Regional por preservar este edificio de arquitectura moderna que tanto nos costó mantener tras el terremoto».