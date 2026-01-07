Todo huele mal: Ñuble acumula 846 denuncias por olores nauseabundos en la región

¡Bienvenidos, amigos!

1

Renuncia de la seremi de la Mujer en Ñuble: ¿cómo se explica su repentina salida del cargo?

El caso de la hoy exseremi de la Mujer, Constanza Sánchez, es digno de análisis. Permaneció en el cargo durante casi 24 meses, en medio de polémicas que ponían en duda sus pergaminos profesionales, que incluso obligaron a que parlamentarios locales acudieran a Contraloría en busca de explicaciones. Pues bien, todo eso llegó a su fin cuando la otrora autoridad presentó su renuncia a contar del 1 de enero recién pasado, aunque persiste la tiniebla respecto de qué gatilló realmente su repentina salida voluntaria del cargo.

En esta situación debe considerarse que Contraloría no tomó razón de la designación de Sánchez, pese a lo cual continuó ejerciendo funciones, siendo un permanente blanco de críticas públicas y también políticas, que fueron mermando su permanencia. La situación fue expuesta por Aquí Ñuble en septiembre de 2025, pero no fue hasta ahora que se produjo su renuncia.

Como el puzzle no nos cerraba, partimos a conversar con fuentes ligadas al oficialismo que siempre lo saben todo. Y claro, en primera instancia, Contraloría habría emitido un pronunciamiento sobre la permanencia de Sánchez como seremi de la Mujer, indicando que no correspondía. Este documento fue entregado a autoridades parlamentarias locales que insistieron en tener la opinión del órgano fiscalizador, aunque también en Contraloría se habrían recibido solicitudes de particulares al respecto.

Sin embargo, hay un punto más profundo y complejo, y es que la permanencia de Constanza Sánchez en el cargo podía generar un problema ministerial que, en la cadena de mando, alcanzaría a la subsecretaria Claudia Donaire, autoridad que respaldaba a la exseremi ñublensina. Por ende, para evitar una escalada mayor en esta situación, se habría solicitado la renuncia voluntaria de la autoridad.

Ahora bien, fuentes de Aquí Ñuble ligadas al Gobierno indican que, dado que Constanza Sánchez no fue autoridad en plena potestad durante dos años, se podría abrir un nuevo flanco respecto de la validez de los documentos firmados, de las instrucciones entregadas por ella e, incluso, de los pagos realizados a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, dineros que, en la eventualidad, podrían tener que ser reintegrados a las arcas ministeriales. En resumen, esta historia podría recién estar comenzando.

Y como alguien nos comentó también, este hecho podría marcar el inicio de la diáspora de las actuales autoridades regionales, a sabiendas que en marzo llegarán otras. Y algo de eso debe haber porque el seremi de Deportes, Julio Jorquera, formalizó también su renuncia para asumir como DIDECO en la Municipalidad de Quirihue. Así que como dice el refrán, cuando el río suena…

2

El problema de los malos olores en Ñuble: el SMA registra 846 denuncias históricas a nivel regional

Si la región arrastra un problema serio es el de convivir con olores desagradables. En invierno es el humo, pero cuando llega la temporada de verano aparecen otros más molestos, asociados principalmente a planteles porcinos, avícolas y lecheros, además de otros originados en plantas de tratamiento de aguas servidas, depósitos de residuos y aplicaciones de guano. En resumen, se configura el cóctel perfecto de los aromas nauseabundos y la población los siente en todo su esplendor.

A la fecha, la SMA registra 846 denuncias históricas por olores a nivel regional. Solo durante 2025 ingresaron 166 denuncias, información que permite focalizar y priorizar las acciones de fiscalización en aquellos sectores con mayor recurrencia. En ese sentido, el seremi del Medio Ambiente, Mario Rivas, destacó los avances normativos impulsados para fortalecer la prevención y el control de emisiones odoríferas.

“El Ministerio del Medio Ambiente ha impulsado de manera progresiva instrumentos regulatorios orientados a prevenir y controlar la emisión de olores molestos que afectan a las comunidades. Actualmente, se encuentra vigente la primera norma de emisión de olores para el sector porcino, la cual establece exigencias diferenciadas para fuentes existentes y nuevas, incorporando mejoras tecnológicas y operacionales que permiten reducir estos impactos ambientales”, señaló.

En este contexto, la autoridad destacó el caso del Plantel Porcino Rucapequén, de la empresa Max Agro, ubicado en la comuna de Chillán Viejo. Con una capacidad aproximada de 112.800 animales, el recinto ha sido objeto de un seguimiento ambiental intensivo, tras acumular más de 600 denuncias ciudadanas, convirtiéndose en la unidad más denunciada de la Región de Ñuble. Como resultado, la Superintendencia del Medio Ambiente ha dictado medidas provisionales, iniciando así procedimientos sancionatorios y aplicando una multa de 703 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a un monto aproximado de $ 500 millones.

También se mantiene el seguimiento activo sobre otras fuentes relevantes en la región, como el Plantel Santa Josefina, en la comuna de Coihueco, cuyo historial de incumplimientos derivó en su cierre definitivo; el Depósito de Residuos EcoBio RSU–Proyecto CITA, en Chillán Viejo, que ha debido implementar medidas de mitigación y programas de cumplimiento; además de plantas de tratamiento de aguas servidas, instalaciones agroindustriales y faenadoras en distintas comunas de Ñuble, en coordinación con los organismos competentes.

En fiscalización ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente registra a la fecha 1.740 expedientes de fiscalización publicados, correspondientes a 338 unidades observadas, concentradas mayoritariamente en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, principalmente en los sectores de agroindustria, equipamiento, forestal y saneamiento ambiental. Asimismo, se han dictado 23 medidas provisionales y en materia sancionatoria, y se contabilizan 98 procedimientos en 85 unidades fiscalizables, principalmente en las mismas comunas, vinculadas ellas a los sectores de equipamiento, agroindustria y forestal, conforme a la información disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

3

Caso cobros irregulares por APR en San Nicolás: Fiscalía pide 10 años de inhabilidad para el alcalde Víctor Toro

Esta historia es antigua, pero la justicia la puso a flote nuevamente. Y es que la Fiscalía presentó una acusación formal en contra del alcalde de San Nicolás, Víctor Toro, por su eventual responsabilidad como autor del delito reiterado de exacción ilegal. Toro está acusado de haber exigido pagos indebidos a beneficiarios de proyectos de Agua Potable Rural (APR) entre 2016 y 2021, en su anterior período como jefe comunal de la misma localidad.

Pese a que no se solicita pena de cárcel, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación para cargos públicos. En el documento de acusación presentado ante el Juzgado de Garantía de Chillán, se indica que Toro exigía el pago de $50 mil a personas y familias rurales con el fin de ser incorporadas como beneficiarias de proyectos de APR, pese a que estos involucraban recursos de la Subdere y beneficiaban a vecinos de sectores como Alto Changaral, Llequén Sur y Quillahue.

El tema es que estos proyectos no requerían copago alguno y los cobros realizados tampoco se respaldan en algún decreto, por lo que se configuraría el delito de exacción ilegal, el cual está establecido en el Código Penal. Para colmo, Fiscalía indica que los pagos fueron realizados incluso en dependencias municipales, lo que evidenciaría la práctica sistemática de un modo de pago que funcionaba dentro del propio municipio. O sea, una cosa de no creerse.

¿Qué solicita Fiscalía? Que el edil sea condenado a 10 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, más una multa de 20 UTM y el pago de las costas del proceso. Víctor Toro es contador auditor de profesión, pero fue alcalde de San Nicolás durante 25 años (de 1996 a 2021). Dada la norma legal que le impedía repostular, debió restarse de los comicios municipales anteriores para volver a presentarse en 2024, siendo electo nuevamente.

4

La resurrección del Cine O´Higgins: proyecto de conservación logra visto bueno para su diseño

El Cine O´Higgins representa una parte importante de la historia de Chillán. El edificio que alguna vez lo albergó sigue siendo testigo privilegiado del progreso de la ciudad. Es por eso que el mítico inmueble merecía la oportunidad de volver a sus glorias de antaño y, por lo mismo, se puso en marcha un proyecto para resucitarlo, el que acaba de dar un paso clave para su concreción.

Es así como el proyecto denominado «Mejoramiento del Inmueble de Conservación Histórica Ex-Cine O’Higgins» obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) de parte de la Seremi de Desarrollo Social, lo que permite dar inicio formal a su etapa de diseño y la adquisición del terreno. La iniciativa forma parte de la llamada Agenda Ñuble 250 y es clave para rescatar este edificio icónico de estilo art decó de 2.131 m2, que acompaña a la urbe chillaneja desde 1952.

¿Cuál es la idea entonces? Crear una suerte de Cine 2.0: un espacio que ofrezca proyecciones en 360°, una moderna sala de cine y áreas destinadas a la creación de contenido digital. La propuesta combina la restauración de la arquitectura original del inmueble con funcionalidades propias del siglo XXI, con el objetivo de instalar un nuevo referente cultural para la ciudad en un entorno moderno y vanguardista. El proceso de diseño tendrá una duración de 12 meses y se desarrollará en cuatro fases: diagnóstico, anteproyecto, desarrollo de especialidades y entrega final.

El edificio, ubicado en la esquina de las avenidas O’Higgins y Libertad, fue obra del arquitecto Juan Rau y funcionó como cine hasta 1994, tras lo cual se transformó en una discoteca que con el paso de los años acabó cerrando sus puertas. Completamente abandonado, hoy es un inmueble de conservación histórica que incluso estuvo a punto de ser demolido para dar paso a la sede de un instituto de educación superior, pero la lucha por mantenerlo vivo ha perdurado y ya comienza a tomar forma para regalarle nuevos bríos.

José Cristian Menéndez, representante de los herederos de la propiedad, valoró el interés institucional y calificó como “extraordinario que se tome conciencia y se conserve el legado de mi padre. Valoramos profundamente el interés del Gobierno Regional por preservar este edificio de arquitectura moderna que tanto nos costó mantener tras el terremoto».

5

Festival de Cine de Ñuble ya calienta motores: la región se lucirá con cinco videoclips y cuatro cortometrajes

De todas las secciones que tiene el Festival de Cine Nacional de Ñuble que se desarrollará del 13 al 17 de enero, el capítulo Hecho en Ñuble es quizás el más esperado, por ser la vitrina que los creadores locales tienen para mostrar sus obras en la pantalla grande. En esta ocasión, serán nueve los trabajos que se exhibirán, correspondiendo a cinco videoclips y cuatro cortometrajes con total y absoluta identidad ñublensina.

“Estas instancias son muy importantes para quienes realizamos cine desde Ñuble, porque permiten exhibir nuestras obras en pantalla grande y que el público conozca las producciones que nacen en el territorio. Como realizadores chilenos es algo muy significativo y gratificante. Este año estaré con ‘La muñeca de trapo‘, un corto realizado íntegramente en Chillán junto a colegas, actores y actrices de la ciudad”, comentó el director de cine, Edén Rodríguez, quien participa por tercer año consecutivo de este evento.

La selección local 2026 está compuesta por los videoclips “Olvidarte” de Marcelo Pavés, dirigido por Camilo Vásquez; “Los buenos muchachos” de El Sueño de Otros, dirigido por Nelson Jiménez; “Flora africana” de Sebastián Orellana, dirigido por Pablo Stojanovic; “Agua sin calma” de Paz Jiménez, dirigido por Freezy; y “La desaparecida” de Pluma Antonella, dirigido por Bárbara Arce Bastías. En la categoría de cortometrajes fueron seleccionadas las obras “Plato de agua” de Rodrigo Faúndez, “La muñeca de trapo” de Edén Rodríguez, “Ñublefest, 20 años” de David Quezada Candia y “Llamas de honor” de Bryan Díaz.

El cine se toma la región

Y ya que estamos contando detalles sabrosos de este magno evento cinéfilo, fíjese que ya tenemos la programación de Cine al Aire Libre, otro espacio del certamen que lleva atractivas películas nacionales a distintas comunas de la región, de manera que no todo se concentre en Chillán. Así que si quiere saber qué dice el menú artístico, aquí se lo contamos.

El miércoles 14 de enero, Ñiquén recibirá dos funciones: a las 20 horas en la Plaza de Chacay se estrena la película Me rompiste el corazón de Boris Quercia, cinta que se exhibirá también el mismo día a las 20.30 horas en la plaza central de la comuna. En tanto, el jueves 15 de enero, Cobquecura recibe a Denominación de origen de Tomás Alzamora, filme que se mostrará en la plaza principal de la comuna balneario desde las 20 horas.

El viernes 16, la acción del séptimo arte se traslada hasta San Fabián, donde nuevamente se exhibirá la cinta Denominación de origen desde las 20 horas en la plaza principal de la montañosa localidad. En tanto, este capítulo cerrará en Quillón el sábado 17 de enero a las 20 horas, cuando la plaza central de la comuna se deleite con 31 Minutos, la película.

