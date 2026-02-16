Obra de teatro sobre los cordones industriales de la Unidad Popular llega a Berlín

Una obra sobre los cordones industriales de la Unidad Popular será exhibida próximamente en Berlín.

Se trata del montaje “Cordones industriales, del colectivo artístico chileno Tarea Urgente, y es una investigación escénica que aborda la experiencia histórica de estos órganos obreros durante la Unidad Popular. los cordones industriales en Chile a comienzos de la década de 1970.

La gira contempla además conversatorios, workshops, la proyección de un documental homónimo, colaborando con agrupaciones artísticas y sociales en Berlín como “Rayuela Kollektiv e.V.” el coro de mujeres “Canto Diáspora”, el Bloque Latinoamericano Berlin, Houseclub del Hau y Rosa Luxemburg Stiftung.

Serán seis funciones de la obra en el Grüner Salon de la Volksbühne (26, 27 y 28 de febrero) y en el Berliner Ringtheater (12, 13 y 14 de marzo).

Recorrido

Estrenada en 2014, esta obra teatral ha recorrido importantes escenarios y festivales nacionales e internacionales, difundiendo una parte de la historia reciente chilena que para muchos es desconocida, pero que sin embargo nos permite reflexionar sobre las estrategias de organización que puedan ser relevantes en el presente, sobre todo ante el avance de la ultraderecha en el mundo.

A partir de archivos, testimonios y procedimientos de creación colectiva, la obra propone una lectura actual sobre las formas de organización obrera, el poder popular y los procesos de politización desde abajo, estableciendo un diálogo entre pasado y presente.

Lejos de una reconstrucción historiográfica tradicional, el montaje articula recursos del teatro documental y el teatro físico, para activar debates en la actualidad a partir del pasado. En este sentido, la obra se inscribe en una línea de trabajo que entiende la escena como un espacio de pensamiento, donde el archivo no es un objeto cerrado, sino un material vivo que se reactiva en el encuentro con el público.

Su investigación sobre los Cordones industriales está presente en diversos formatos: documental, obra de teatro, libro, performances, intervenciones en el espacio público y la exposición de archivos “Atando cordones”.

Funciones y actividades en Berlín

Cordones Industriales – Obra de teatro

En español con subtítulos en alemán e inglés

26, 27 y 28 de febrero de 2026

Hora: 20:00 hrs

Lugar: Grüner Salon, Volksbühne Berlin

Más información AQUÍ.

12, 13 y 14 de marzo de 2026

Hora: 19:30 hrs

Lugar: Berliner Ring Theater

Más información AQUÍ.

Workshop “Del Archivo a la Escena”

En español con posibilidad de traducción al inglés.

Un taller práctico-reflexivo orientado a personas interesadas en conocer metodologías de trabajo escénico a partir de archivos, memorias y materiales documentales.

● 01 de marzo de 2026 – 15:00-18:00 hrs

Grüner Salon, Volksbühne Berlin

Más información AQUÍ.

Inscripciones: tareaurgentecolectivo@gmail.com

Proyección documental + conversatorio

Duración: 28 minutos. Subtítulos en alemán.

● 01 de marzo- 19:30 hrs.

Grüner Salon, Volksbühne Berlin

Documental “Cordones Industriales” (2016), dirigido por Valeria Yáñez y Ana Lopez

A partir del cruce entre investigación histórica y creación escénica, un grupo de actrices e historiadores se aproximó a la experiencia de los Cordones Industriales mediante recorridos urbanos y encuentros con sus protagonistas.

Conversatorio:

Evelyn Hevia Jordán y Renata Puelma, moderarán este conversatorio que contará con la participación de Valeria Yáñez, directora de la obra de teatro y del documental, e invitaremos también a representantes del exilio chileno en Berlín que permita abrir el diálogo intergeneracional.