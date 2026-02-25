Consejo de Monumentos Nacionales aprueba regreso de estatua de Baquedano a Plaza Italia

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó este miércoles el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a Plaza Italia.

El hecho fue celebrado por el alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Bellolio.

“La historia, la voluntad y el amor por Chile son más fuertes que la violencia”, expresó el edil.

Baquedano luchó en la guerra del Pacífico y ha sido cuestionado por participar también en la ocupación de la Araucanía. El monumento de bronce fue creado por el escultor Virginio Arias e inaugurado en 1928, durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo.

Te podría interesar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaime Bellolio (@jaimebellolio)



Sin embargo, por cuestiones técnicas, el traslado demoraría de 12 a 15 días, según informó un consejero a El Mostrador.

Esto significa que quedaría para los últimos días del gobierno de Gabriel Boric o los primeros del Presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo.

Declaración oficial

“Tras el análisis estrictamente técnico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la solicitud presentada por la Municipalidad de Providencia, para reinstalar el Monumento Público General Baquedano, fue aprobada en segunda discusión durante la sesión de este miércoles 25 de febrero de 2026”, indicó el CMN en un comunicado.

“Ahora, la institución solicitante deberá certificar ante la Secretaría Técnica que las intervenciones realizadas en el plinto tienen resultados favorables en las pruebas de resistencia y factibilidad, antes de instalar la figura ecuestre, siguiendo los criterios y plazos de la norma chilena”.

“Los antecedentes que fueron solicitados y analizados en la sesión constituyen información relevante que se requiere para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la preservación de la escultura y la integridad del plinto. Lo anterior, de acuerdo a la relevancia histórica y la complejidad que reviste el conjunto escultórico”, concluyó la declaración.

La ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, informó el año pasado que el monumento al general Baquedano regresará al centro de Santiago y compartirá espacio con una escultura de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, que ya fue instalada.

Dañada en medio de las movilizaciones del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, la figura de Baquedano fue retirada en 2021 de la plaza homónima y desde entonces se encuentra en el Museo Histórico y Militar a la espera de ser trasladada.