Intervención puso 207 plintos en miniatura del monumento a Baquedano en Plaza Italia

Este martes 24 de febrero 207 siete miniaturas en yeso del plinto del monumento “El pueblo de Chile en honor al general Baquedano” fueron instaladas en Plaza Italia. La intervención realizada por el escritor Matías Correa y el sociólogo Fernando Balcells, busca realizar un homenaje al plinto vacío y un gesto de restitución simbólica. Una vez dispuestas, las piezas pudieron ser retiradas libremente por los usuarios del espacio público.

La intervención surge en medio del debate sobre qué hacer con Plaza Baquedano, en el marco del retorno de la estatua del general homónimo y la instalación de un monumento a Gabriela Mistral.

Cada pieza fue reproducida a partir de dos moldes de silicona obtenidos del modelo 3D “Plinto Baquedano” por Iván Pizarro de Neruda Maderas. La intervención multiplicó el soporte vacío del monumento y desplazó su monumentalidad desde el eje vertical ascendente hacia un plano horizontal y distribuido, de escala modesta.

Las piezas procedieron de un mismo diseño y fueron realizadas a partir de apenas dos moldes; sin embargo, no hubo dos réplicas idénticas. Cada miniatura es distinta y, al mismo tiempo, todas reproducen una y la misma figura: un plinto vacío que devino monumento.

El número de piezas no fue definido de antemano, corresponde al rendimiento material de los tres sacos de yeso de 25 kilos utilizados en su producción, de modo que la serie quedó determinada por el agotamiento del material antes que por una cifra conmemorativa.

Tensiones por restitución del General Baquedano

Además, el monumento al General Baquedano volvió a tensionar a autoridades locales y nacionales, luego de que en Providencia se aprobara su retorno a Plaza Italia, desde donde fue retirado tras las protestas durante el estallido social.

La escultura permanece actualmente bajo resguardo en el Museo Histórico Militar, a la espera de que se definan las condiciones y plazos para su eventual reinstalación en su ubicación original.

Aunque existe consenso respecto a que la estatua debe regresar a su emplazamiento original, las diferencias se han instalado en torno al momento y las condiciones en que debe concretarse la reinstalación.