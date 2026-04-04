Sábana Santa de Turín oculta mucho más que solo ADN humano

Un nuevo análisis del ADN de la Sábana Santa de Turín refuerza la hipótesis de que esta reliquia pudo haberse fabricado en la India antes de pasar por Oriente Medio.

La investigación preliminar, publicada justo en Semana Santa en la revista bioRxiv como versión en revisión, también revela rastros genéticos de plantas, animales y otros microorganismos.

Una de las reliquias más controvertidas del cristianismo

Situada en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, en Italia, la Sábana Santa es una tela de lino de 4,4 metros de largo y 1,1 metros de ancho que muestra la imagen de un hombre con señales de crucifixión. Muchos creen que efectivamente cubrió el cuerpo de Jesucristo.

Su datación por carbono-14 ubica la fabricación entre 1260 y 1390, muy cerca de su primera aparición documentada en Francia, en 1354, lo que lleva a algunos historiadores a considerarla una falsificación medieval.

A lo largo de los años, religiosos, historiadores y científicos han realizado diferentes tipos de análisis, incluso con rayos X o reconstrucciones en tres dimensiones.

El paso por Oriente Medio y del Mar Muerto

El nuevo análisis genético revela la presencia del haplogrupo H33, “prevalente en Oriente Medio y frecuente entre los drusos”. Según los autores, “la población drusa comparte un origen genético común con los judíos y los chipriotas y, a lo largo de la historia, se ha mezclado con otras poblaciones levantinas, entre ellas palestinas y sirias”.

Entre los microorganismos hallados en la tela figuran hongos, mohos y arqueas halófilas, es decir, microorganismos que prosperan en entornos de alta salinidad.

Para los investigadores, ese dato es significativo: los resultados “parecen confirmar una estancia de la Sábana Santa en Oriente Medio y en un entorno salino, como el que se encuentra cerca del Mar Muerto”.

Contaminación con animales y plantas

El análisis también detectó rastros de coral rojo mediterráneo, plantas como zanahorias, trigo, maíz, plátanos y cacahuetes, y animales como vacuno, cerdos, pollos, perros y gatos.

Todo ello “ofrece una visión fascinante de las diversas fuentes biológicas de los contaminantes que se han acumulado en el Sudario a lo largo del tiempo”.

Los autores atribuyen parte de esa diversidad biológica a los siglos de circulación de la reliquia: “La diversidad de especies animales y vegetales identificadas pone de manifiesto la importante contaminación ambiental que probablemente sufrió el Sudario en los últimos siglos, especialmente tras los viajes de Marco Polo y Cristóbal Colón”.

El origen indio del material

El vínculo con la India no es nuevo. En 2015, Gianni Barcaccia, autor principal del estudio actual, ya había publicado en Scientific Reports un análisis que apuntaba a ese origen.

En aquella ocasión se determinó que el ADN de quienes tocaron el Sudario correspondía en un 55,6 % a Oriente Próximo y en un 38,7 % a la India, mientras que los europeos representaban menos del 5,6 %.

La paleógrafa Ada Grossi, que no participó en el reciente estudio, ofrece una explicación histórica en declaraciones recogidas por Vatican News: la presencia de ADN indio podría deberse a la existencia de valiosos tejidos de lino indio en el Templo de Jerusalén, utilizados en las vestiduras del Sumo Sacerdote durante los rituales de Yom Kipur.

Posible relación lingüística

Los propios investigadores apuntan en la misma dirección: “La presencia de aproximadamente un 38,7 % de linajes étnicos indios podría ser el resultado de interacciones históricas o de la importación de lino por parte de los romanos desde regiones cercanas al valle del Indo, asociada al término Hindoyin presente en los textos rabínicos”.

Hay además un detalle lingüístico que refuerza esa conexión. El término Sábana Santa deriva del griego sindôn, que significa lino fino, y podría estar relacionado con Sindh, una región india actualmente ubicada en Pakistán, históricamente reconocida por sus tejidos de alta calidad.

“En conjunto, nuestros resultados, tanto anteriores como actuales, proporcionan información valiosa sobre los orígenes geográficos de las personas que interactuaron con el Sudario a lo largo de su trayectoria histórica a través de diferentes regiones, poblaciones y épocas”, concluyen los autores.