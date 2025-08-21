Lluvias y nieve en Santiago este jueves y viernes: revisa desde qué hora lloverá y cuánta agua caerá

De acuerdo con Meteored, las precipitaciones se intensificarán durante este jueves 21 y viernes 22 de agosto, y se prevé nieve en algunas localidades de la cordillera, lo que podría afectar ciertos pasos fronterizos en el país.

El 21 de agosto, Santiago y la región Metropolitana experimentarán lluvias, con posibilidad de nieve en los sectores precordilleranos. Los pronósticos indican que las precipitaciones se mantendrán durante dos días, acumulando una considerable cantidad de agua.

Según Meteored, este jueves la temperatura alcanzará los 16°C como máxima y los 4°C como mínima, con lluvias que comenzarán en la madrugada y se prolongarán gran parte del día.

Las lluvias continuarán hasta la tarde del viernes 22 de agosto, con posibilidad de nieve incluso en la zona urbana de Santiago.

#PronósticodelTiempo ❄️🌨️ | #Nieve

Madrugada del viernes 22: un #frentefrío dejará agua nieve en valles centrales y nieve en precordillera, entre Coquimbo y Los Lagos. Luego, aire polar traerá mínimas bajo 0 🥶 ¿Listo para el frío?🤔#invierno #MeteoChile pic.twitter.com/6gfYc9Cuwg — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 19, 2025

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile advierte que la lluvia comenzará a caer en la mañana de este jueves, y que la nieve se presentará también ese día, extendiéndose hasta el viernes, con mayores precipitaciones que en otros pronósticos.