Pronóstico de lluvia y viento en la RM: conoce los canales de Enel para reportar emergencias

Enel Distribución aumentó ocho veces sus recursos técnicos en terreno respecto a un día normal, anticipándose al pronóstico de lluvia y viento anunciado para los próximos días en la Región Metropolitana.

Además, según la evolución del frente meteorológico, reforzará en hasta diez veces la capacidad de sus canales de atención para garantizar una respuesta oportuna. Más de mil personas estarán dedicadas exclusivamente a la atención de emergencias derivadas del mal tiempo previsto, con el objetivo de mantener la continuidad del suministro eléctrico y resolver cualquier contingencia de manera eficiente.

Contactos para clientes de Enel:

En caso de eventuales interrupciones en el servicio, se recomienda a los clientes utilizar preferentemente los canales digitales de atención, como:

WhatsApp: +569 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información.

Aplicación móvil gratuita: Enel Clientes Chile.

Sitio web: https://www.enel.cl/clientes.

Call center: 600 696 0000 / 800 800 696.

Atención preferencial para clientes electrodependientes

Los pacientes electrodependientes inscritos en la compañía cuentan con atención telefónica prioritaria, siempre que utilicen los números registrados en su inscripción. Enel Distribución hace un llamado a los familiares y tutores de personas electrodependientes a inscribirse lo antes posible para garantizar una asistencia personalizada durante emergencias.

El protocolo de inscripción está disponible en el sitio web de la compañía y en sus oficinas comerciales. Para registrarse, se debe presentar una solicitud identificando al paciente y el lugar de hospitalización domiciliaria, junto con un certificado médico que especifique el equipamiento necesario. Registro en:

https://www.enel.cl/es/clientes/emergencias/registro-de-electrodependientes.html