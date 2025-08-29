Estos son los 5 bonos del Estado que se pagan en la última semana de agosto

Durante la última semana de agosto, el Estado está realizando el pago de una serie de bonos destinados a distintos grupos prioritarios, entre ellos trabajadoras, jóvenes y adultos mayores.

Entre estas ayudas económicas destaca el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), que normalmente se paga en su modalidad mensual, pero que este octavo mes del año se entrega en su modalidad anual, alcanzando un monto superior a los $670 mil.

Aquí podrás encontrar una descripción de cada beneficio, los montos asignados y el enlace para verificar si eres uno de los beneficiarios.

Los cinco bonos que se pagan esta última semana de agosto

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El BTM está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años que trabajen, mientras que el tipo de pago lo decide la beneficiada.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es un apoyo económico dirigido a adultos mayores que reciben pensiones a través de algún sistema previsional, con el objetivo de complementar sus jubilaciones.

Actualmente, el monto mensual es de $224.000, pero aumentará a $250.000 en los próximos días gracias a la reforma previsional.

Para más información puedes acceder a ESTE LINK.

Subsidio Único Familiar (SUF)

Este subsidio está destinado a quienes forman parte del 60 % más vulnerable según el RSH, y el monto varía según el número de cargas familiares.

Cada carga familiar recibe $21.243 mensuales.

En caso de personas con discapacidad, el monto sube a $42.486.

Para más información puedes acceder a ESTE LINK.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Este aporte se entrega de manera mensual durante 24 meses a quienes participan en los programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto varía por tramos, pero en el primer semestre puede alcanzar los $23.694 al mes.

Para más información puedes acceder a ESTE LINK.

Subsidio Familiar Automático

Este beneficio se entrega sin necesidad de postulación a familias que pertenezcan al 40 % más vulnerable. Los montos son equivalentes a los del Subsidio Único Familiar.

Para más información puedes acceder a ESTE LINK.